AVM Saravanan Death: फेमस फिल्म प्रोड्यूसर का निधन, कल बनाया था अपना जन्मदिन

AVM Saravanan Dies: फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। तमिल सिनेमा के फिल्म प्रोड्यूसर एवीएम सरवनन का निधन हो गया है। वह AVM प्रोडक्शंस के मालिक भी थे। वह 86 साल के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर से पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है। सिनेमा में दशकों तक उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।
एवीएम सरवनन के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई स्थित AVM स्टूडियो की तीसरी मंजिल पर रखा गया है। दोपहर 3:30 बजे तक दोस्त, परिवार के सदस्य, शुभचिंतक और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें आखिरी विदाई दे सकेंगे।
सरवनन सूर्या मणि, जिन्हें एवीएम सरवनन के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1939 में हुआ था। वह फेमस AVM प्रोडक्शन के संस्थापक एवी मयप्पन के बेटे थे। उन्होंने 1950 के दशक के आखिर में अपने भाई एम बालासुब्रमण्यम के साथ मिलकर पारिवारिक विरासत को संभाला था।
AVM प्रोडक्शंस अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फिल्म मेकिंग की पहचान बन गया था और इंडस्ट्री को कई शानदार फिल्में दी थीं। उन्होंने 'नानुम ओरु पेन', 'संसारम अधू मिनसारम', 'मिनसारा कनावु', 'वेट्टाइकरण' और 'शिवाजी: द बॉस' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। एवीएम बैनर तले पांच दशकों तक फिल्में बनती रहीं। आखिरी फीचर फिल्म 2010 में आई थी। लेकिन यह स्टूडियो अब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म और विज्ञापन के क्षेत्र में काफी एक्टिव है। उन्होंने एक निर्माता के रूप में दो फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण जीते। उन्होंने 1986 में मद्रास के शेरिफ के रूप में भी काम किया है।
सरवनन के परिवार में उनके बेटे एमएस गुहान हैं, जो खुद भी एक प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा, उनकी पोतियां अरुणा गुहान और अपर्णा गुहान हैं। अरुणा गुहान फिलहाल AVM प्रोडक्शंस के साथ बतौर पार्टनर और क्रिएटिव डायरेक्टर जुड़कर परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।
