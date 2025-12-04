4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

AVM Saravanan Death: फेमस फिल्म प्रोड्यूसर का निधन, कल बनाया था अपना जन्मदिन

AVM Saravanan Passed Away: धर्मेंद्र के निधन का गम फैंस बर्दाश्त भी नहीं कर पाए थे कि अब फेमस प्रोड्यूसर ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कल ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 04, 2025

Legendary film producer AVM Saravanan Passed Away at 89 due to age health issue after dharmendra death

फिल्म प्रोड्यूसर का निधन

AVM Saravanan Dies: फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। तमिल सिनेमा के फिल्म प्रोड्यूसर एवीएम सरवनन का निधन हो गया है। वह AVM प्रोडक्शंस के मालिक भी थे। वह 86 साल के थे और लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर से पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है। सिनेमा में दशकों तक उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।

एवीएम सरवनन का हुआ निधन (AVM Saravanan Passed Away)

एवीएम सरवनन के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई स्थित AVM स्टूडियो की तीसरी मंजिल पर रखा गया है। दोपहर 3:30 बजे तक दोस्त, परिवार के सदस्य, शुभचिंतक और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें आखिरी विदाई दे सकेंगे।

एवीएम सरवनन मिल चुके थे अवॉर्ड (AVM Saravanan Family)

सरवनन सूर्या मणि, जिन्हें एवीएम सरवनन के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 1939 में हुआ था। वह फेमस AVM प्रोडक्शन के संस्थापक एवी मयप्पन के बेटे थे। उन्होंने 1950 के दशक के आखिर में अपने भाई एम बालासुब्रमण्यम के साथ मिलकर पारिवारिक विरासत को संभाला था।

AVM प्रोडक्शंस अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फिल्म मेकिंग की पहचान बन गया था और इंडस्ट्री को कई शानदार फिल्में दी थीं। उन्होंने 'नानुम ओरु पेन', 'संसारम अधू मिनसारम', 'मिनसारा कनावु', 'वेट्टाइकरण' और 'शिवाजी: द बॉस' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। एवीएम बैनर तले पांच दशकों तक फिल्में बनती रहीं। आखिरी फीचर फिल्म 2010 में आई थी। लेकिन यह स्टूडियो अब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म और विज्ञापन के क्षेत्र में काफी एक्टिव है। उन्होंने एक निर्माता के रूप में दो फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण जीते। उन्होंने 1986 में मद्रास के शेरिफ के रूप में भी काम किया है।

बेटे संभाल रहे पूरा काम

सरवनन के परिवार में उनके बेटे एमएस गुहान हैं, जो खुद भी एक प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा, उनकी पोतियां अरुणा गुहान और अपर्णा गुहान हैं। अरुणा गुहान फिलहाल AVM प्रोडक्शंस के साथ बतौर पार्टनर और क्रिएटिव डायरेक्टर जुड़कर परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।

ये भी पढ़ें

सनी देओल ने नहीं की पिता धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित, इसकी बड़ी वजह आई सामने
बॉलीवुड
Sunny Deol wanted to immerse father dharmendra Dharmendra Asthi Visarjan But could not do this big reason

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

04 Dec 2025 10:27 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / AVM Saravanan Death: फेमस फिल्म प्रोड्यूसर का निधन, कल बनाया था अपना जन्मदिन

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Ashika Ranganath Cousin Suicide: फेमस एक्ट्रेस की बहन ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप

Kannada Ashika Ranganath Cousin Suicide at 22 after harassed family alligation boyfriend and his mother
टॉलीवुड

तलाक के 4 साल बाद सामंथा ने गुपचुप तरीके से की शादी

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru wedding photos
टॉलीवुड

Umesh Passes Away: धर्मेंद्र के बाद इस एक्टर का हुआ निधन, 400 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम

Kannada Actor Umesh Passes Away at 80 battle of liver cancer after dharmendra death
टॉलीवुड

Soumyadeep Guin Death: फेमस सिनेमैटोग्राफर ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव

Bengali Cinematographer Soumyadeep Guin suicide he hanged in house found dead body police investigation continues
टॉलीवुड

पहले किडनैपिंग, फिर बंद कमरे में फैन की बेरहमी से… नाले में मिला था शव

Darshan Fan Murder Case Update
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.