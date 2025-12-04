AVM Saravanan Death: फेमस फिल्म प्रोड्यूसर का निधन, कल बनाया था अपना जन्मदिन

AVM प्रोडक्शंस अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फिल्म मेकिंग की पहचान बन गया था और इंडस्ट्री को कई शानदार फिल्में दी थीं। उन्होंने 'नानुम ओरु पेन', 'संसारम अधू मिनसारम', 'मिनसारा कनावु', 'वेट्टाइकरण' और 'शिवाजी: द बॉस' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। एवीएम बैनर तले पांच दशकों तक फिल्में बनती रहीं। आखिरी फीचर फिल्म 2010 में आई थी। लेकिन यह स्टूडियो अब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म और विज्ञापन के क्षेत्र में काफी एक्टिव है। उन्होंने एक निर्माता के रूप में दो फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण जीते। उन्होंने 1986 में मद्रास के शेरिफ के रूप में भी काम किया है।