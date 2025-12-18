18 दिसंबर 2025,

ओह-माय-गॉड… प्रभास को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग बदसलूकी, धक्का-मुक्की का वीडियो आया सामने

Misbehavior With Nidhi Agarwal: एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग धक्का-मुक्की का एक वीडियो सामने आया है। वह भीड़ में बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 18, 2025

Misbehavior With Nidhi Agarwal

प्रभास की हीरोइन निधि अग्रवाल संग धक्का-मुक्की (इमेज सोर्स: एक्स)

Nidhi Agarwal Got Stuck In The Crowd: हैदराबाद में आयोजित ‘द राजा साहब’ के सॉन्ग लॉन्च इवेंट में बुधवार 17 दिसंबर, 2025 को वह सब हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और प्रभास की को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल अचानक अनियंत्रित भीड़ के बीच फंस गईं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और धक्का-मुक्की करने लगते हैं। बीच-बचाव के लिए बॉडीगार्ड आते हैं, लेकिन कुछ खास सहायता कर नहीं पाते। जैसे-तैसे एक्ट्रेस किसी तरह खुद को बचाकर आगे बढ़ती हैं और बड़ी मुश्किल से अपने कार तक पहुंचती हैं। वीडियो में उन्हें, देखा जा सकता है कि कैसे एक्ट्रेस गाड़ी में बैठते ही राहत की सांस लेती हैं। इस दौरान उनके मुंह से ओह-माय-गॉड… भी निकलता है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बदसलूकी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। एक यूजर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा- “यह सही नहीं है, इस तरीके का बर्ताव लोगों को नहीं करना चाहिए था।”

दूसरे यूजर ने लिखा- “बेहद शर्मनाक… किसी की मासूमियत का फायदा ऐसे नहीं उठाना चाहिए।”
एक और ने लिखा- “भीड़ की आड़ में ये गिद्ध हैं। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा।”

वहां मौजूद लोगों के अनुसार, भीड़ काफी ज्यादा थी… देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.. वहां मौजूद सुरक्षा टीम को अभिनेत्री को सुरक्षित निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ ने लगातार सेल्फी और ऑटोग्राफ की मांग की, जिसके चलते हालात बद से बदतर होते चले गए।

बता दें प्रभास की फिल्म ‘The Raja Saab’ 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन मारुति दासारी ने किया है। फैंस अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

'मुन्ना माइकल' से की थी करियर की शुरुआत

निधि ने अपना करियर 2017 में टाइगर श्रॉफ के साथ आई फिल्म ‘मुन्ना माइकल’ से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने ‘सव्यासाची’, ‘मिस्टर मजनू’, ‘हरि हारा वीरा मल्लु’ जैसी फिल्मों में काम किया। अब वह प्रभास के साथ मोस्ट-अवेटेड हॉरर- कॉमेडी फिल्म ‘द राजा साहब’ में नजर आएंगी। यह फिल्म तेलुगु भाषा में है और इसे मारुति दासारी ने निर्देशित किया है।

