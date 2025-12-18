ओह-माय-गॉड… प्रभास को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग बदसलूकी, धक्का-मुक्की का वीडियो आया सामने

Nidhi Agarwal Got Stuck In The Crowd: हैदराबाद में आयोजित ‘द राजा साहब’ के सॉन्ग लॉन्च इवेंट में बुधवार 17 दिसंबर, 2025 को वह सब हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस और प्रभास की को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल अचानक अनियंत्रित भीड़ के बीच फंस गईं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और धक्का-मुक्की करने लगते हैं। बीच-बचाव के लिए बॉडीगार्ड आते हैं, लेकिन कुछ खास सहायता कर नहीं पाते। जैसे-तैसे एक्ट्रेस किसी तरह खुद को बचाकर आगे बढ़ती हैं और बड़ी मुश्किल से अपने कार तक पहुंचती हैं। वीडियो में उन्हें, देखा जा सकता है कि कैसे एक्ट्रेस गाड़ी में बैठते ही राहत की सांस लेती हैं। इस दौरान उनके मुंह से ओह-माय-गॉड… भी निकलता है।