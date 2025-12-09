P T Kunju Muhammed: मुसीबत में फेमस डायरेक्टर, महिला ने लगाए शोषण के आरोप, FIR दर्ज

शिकायत मिलते ही कैंटोनमेंट पुलिस ने कार्रवाई की और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 75(1) (महिला की इच्छा के खिलाफ अवांछित संबंध बनाने की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने शुरुआती जांच में होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस ने आगे यह भी बताया कि कुंजू मुहम्मद से इस मामले में जल्द ही पूछताछ होगी।