P T Kunju Muhammed: मुसीबत में फेमस डायरेक्टर, महिला ने लगाए शोषण के आरोप, FIR दर्ज

डायरेक्टर कुंजू मुहम्मद पर महिला ने लगाए शोषण के आरोप (इमेज सोर्स: विकिपीडिया)
FIR Registered Against Kunju Muhammed: मलयालम सिनेमा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम फिल्ममेकर पी टी कुंजू मुहम्मद एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने निर्देशक के खिलाफ महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है, यह महिला फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है।
महिला ने उन पर आरोप लगाया है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल (IFFK) की स्क्रीनिंग कमेटी के काम के दौरान, हम दोनों शहर के एक होटल में ठहरे हुए थे, तब मुहम्मद ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। महिला ने आगे बताया कि यह घटना पिछले महीने कमेटी की स्क्रीनिंग के आखिरी दिन हुआ।
शिकायत मिलते ही कैंटोनमेंट पुलिस ने कार्रवाई की और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 75(1) (महिला की इच्छा के खिलाफ अवांछित संबंध बनाने की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने शुरुआती जांच में होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस ने आगे यह भी बताया कि कुंजू मुहम्मद से इस मामले में जल्द ही पूछताछ होगी।
कुंजू मुहम्मद का मलयालम सिनेमा में बड़ा नाम है। फिल्म इंडस्ट्री में सम्मानीय हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दीं। इनमें उनकी पहली फिल्म ‘मगरिब’ (1993) ‘गर्शोम’ (1998), ‘परदेशी’ (2007) और ‘वीरपुत्रन’ (2011) शामिल है। कुंजू मुहम्मद कई फिल्में पुरस्कार भी जीत चुके हैं। यही नहीं वह केरल में लेफ्ट समर्थित इंडिपेंडेंट MLA भी रहे हैं।
