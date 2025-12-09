9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

P T Kunju Muhammed: मुसीबत में फेमस डायरेक्टर, महिला ने लगाए शोषण के आरोप, FIR दर्ज

P T Kunju Muhammed: मलयालम सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता पी टी कुंजू मुहम्मद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एक महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 09, 2025

Filmmaker P T Kunju Muhammed (1)

डायरेक्टर कुंजू मुहम्मद पर महिला ने लगाए शोषण के आरोप (इमेज सोर्स: विकिपीडिया)

FIR Registered Against Kunju Muhammed: मलयालम सिनेमा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर मलयालम फिल्ममेकर पी टी कुंजू मुहम्मद एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने निर्देशक के खिलाफ महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है, यह महिला फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है।

मेरे साथ साथ छेड़छाड़ की…

महिला ने उन पर आरोप लगाया है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल (IFFK) की स्क्रीनिंग कमेटी के काम के दौरान, हम दोनों शहर के एक होटल में ठहरे हुए थे, तब मुहम्मद ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। महिला ने आगे बताया कि यह घटना पिछले महीने कमेटी की स्क्रीनिंग के आखिरी दिन हुआ।

पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज

शिकायत मिलते ही कैंटोनमेंट पुलिस ने कार्रवाई की और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 75(1) (महिला की इच्छा के खिलाफ अवांछित संबंध बनाने की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने शुरुआती जांच में होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस ने आगे यह भी बताया कि कुंजू मुहम्मद से इस मामले में जल्द ही पूछताछ होगी।

कुंजू मुहम्मद ने दी एक से बढ़कर एक फिल्में

कुंजू मुहम्मद का मलयालम सिनेमा में बड़ा नाम है। फिल्म इंडस्ट्री में सम्मानीय हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दीं। इनमें उनकी पहली फिल्म ‘मगरिब’ (1993) ‘गर्शोम’ (1998), ‘परदेशी’ (2007) और ‘वीरपुत्रन’ (2011) शामिल है। कुंजू मुहम्मद कई फिल्में पुरस्कार भी जीत चुके हैं। यही नहीं वह केरल में लेफ्ट समर्थित इंडिपेंडेंट MLA भी रहे हैं।

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर
मनोरंजन
Dharmendra Photos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

09 Dec 2025 03:26 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / P T Kunju Muhammed: मुसीबत में फेमस डायरेक्टर, महिला ने लगाए शोषण के आरोप, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘अखंडा 2’ की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, जानिए क्या है पूरा मामला

फिल्म -अखंडा 2 (सोर्स: X)
टॉलीवुड

AVM Saravanan Death: फेमस फिल्म प्रोड्यूसर का निधन, कल बनाया था अपना जन्मदिन

Legendary film producer AVM Saravanan Passed Away at 89 due to age health issue after dharmendra death
टॉलीवुड

Ashika Ranganath Cousin Suicide: फेमस एक्ट्रेस की बहन ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप

Kannada Ashika Ranganath Cousin Suicide at 22 after harassed family alligation boyfriend and his mother
टॉलीवुड

तलाक के 4 साल बाद सामंथा ने गुपचुप तरीके से की शादी

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru wedding photos
टॉलीवुड

Umesh Passes Away: धर्मेंद्र के बाद इस एक्टर का हुआ निधन, 400 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम

Kannada Actor Umesh Passes Away at 80 battle of liver cancer after dharmendra death
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.