चलती गाड़ी में एक्ट्रेस को जबरन बैठाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला, कोर्ट से बरी हुए फेमस मलयाली एक्टर

मामला 17 फरवरी, 2017 का है। तब एक प्रमुख मलयाली अभिनेत्री को उनके ही कार में अगवा कर यौन शोषण का शिकार बनाया गया। दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने इस अपराध की साजिश रची थी। इस मामले में दिलीप को 10 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।