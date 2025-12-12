12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

ऐश्वर्या से तलाक के बाद दामाद धनुष नहीं भूले रजनीकांत का बर्थडे, ऐसे लुटाया प्यार

Dhanush Birthday Wishes Rajinikanth: रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और धनुष का तलाक हो चुका है। ऐसे में अपने एक्स ससुर के लिए धनुष का प्यार कम नहीं हुआ है। उन्होंने उनके 75वें जन्मदिन पर पोस्ट शेयर किया है। जिसे पढ़कर उनके फैंस काफी खुश हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 12, 2025

Rajinikanth 75th Birthday dhanush wishes former father-in-law post goes viral

रजनीकांत को एक्स दामाद धनुष ने किया बर्थडे विश

Rajinikanth 75th Birthday: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले 'थलाइवा' अपनी एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन सीन्स से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। एक्टर के जन्मदिन पर इंडस्ट्री के कई सितारे सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच, एक सुपरस्टार का पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि रजनीकांत के एक्स दामाद धनुष हैं।

धनुष ने किया ससुर रजनीकांत को बर्थडे विश (Rajinikanth 75th Birthday)

फिल्म 'तेरे इश्क में' फेम धनुष ने 'थलाइवा' यानी रजनीकांत के बर्थडे पर पोस्ट शेयर कर उन्हें प्यार भरी बधाई दी है। उन्होंने 'एक्स' (पहले ट्विटर) अकाउंट पर एक छोटा, लेकिन प्यारा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बस इतना लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो थलाइवा।" इसके साथ ही धनुष ने पोस्ट में कई प्यार भरे इमोजी भी शेयर किए हैं।

धनुष का पोस्ट फैंस को आया पसंद (Rajinikanth 75th Birthday Wishes Dhanush)

धनुष का यह पोस्ट रजनीकांत के फैंस को भी बहुत पसंद आ रहा है। बता दें कि धनुष और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या का साल 2024 में तलाक हो गया था, जिसके बावजूद धनुष ने अपने एक्स ससुर को बर्थडे विश किया। धनुष के अलावा, साउथ स्टार एसजे सूर्या ने भी 'थलाइवा' के जन्मदिन पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर कर उन्हें प्यार दिया है।

एसजे सूर्या ने भी किया रजनीकांत को विश

एक्टर ने पोस्ट में लिखा, "हमारे थलाइवर, महान सुपरस्टार रजनीकांत को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।" एसजे सूर्या ने जन्मदिन विश करते हुए रजनीकांत से जुड़ा एक स्पेशल वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उनके अब तक के यादगार किरदार दिखाई दे रहे हैं। 2 मिनट 39 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

ये भी पढ़ें

ईशा देओल ने सौतेली मां प्रकाश कौर, भाई सनी-बॉबी पर लुटाया प्यार, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद किया ये वीडियो शेयर
बॉलीवुड
Esha Deol emotional after Father Dharmendra prayer meet share video with stepmother prakash kaur sunny deol bobby deol

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

12 Dec 2025 01:09 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / ऐश्वर्या से तलाक के बाद दामाद धनुष नहीं भूले रजनीकांत का बर्थडे, ऐसे लुटाया प्यार

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

P T Kunju Muhammed: मुसीबत में फेमस डायरेक्टर, महिला ने लगाए शोषण के आरोप, FIR दर्ज

Filmmaker P T Kunju Muhammed (1)
टॉलीवुड

‘अखंडा 2’ की रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, जानिए क्या है पूरा मामला

फिल्म -अखंडा 2 (सोर्स: X)
टॉलीवुड

AVM Saravanan Death: फेमस फिल्म प्रोड्यूसर का निधन, कल बनाया था अपना जन्मदिन

Legendary film producer AVM Saravanan Passed Away at 89 due to age health issue after dharmendra death
टॉलीवुड

Ashika Ranganath Cousin Suicide: फेमस एक्ट्रेस की बहन ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप

Kannada Ashika Ranganath Cousin Suicide at 22 after harassed family alligation boyfriend and his mother
टॉलीवुड

तलाक के 4 साल बाद सामंथा ने गुपचुप तरीके से की शादी

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru wedding photos
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.