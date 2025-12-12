ऐश्वर्या से तलाक के बाद दामाद धनुष नहीं भूले रजनीकांत का बर्थडे, ऐसे लुटाया प्यार

Rajinikanth 75th Birthday: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक अपनी दमदार पहचान बनाने वाले 'थलाइवा' अपनी एक्टिंग और जबरदस्त एक्शन सीन्स से करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। एक्टर के जन्मदिन पर इंडस्ट्री के कई सितारे सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच, एक सुपरस्टार का पोस्ट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि रजनीकांत के एक्स दामाद धनुष हैं।