Ashika Ranganath Cousin Suicide: फेमस एक्ट्रेस की बहन ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप

Ashika Ranganath Cousin Suicide: फिल्म इंडस्ट्री में देओल परिवार के बाद एक और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। फेमस कक्कड़ एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ की 22 साल की कजिन अचला हर्षा ने बेंगलुरु में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है। इस खबर के सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया, लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को सांत्वना देने लगे और कमेंट करने लगे। ऐसे में बड़ा खुलासा भी हुआ है परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी अचला हर्षा ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ये भयानक कदम उठाया है। अचला का बॉयफ्रेंड एक ड्रग एडिक्ट था जिसने अचला को बेहद परेशान किया हुआ था।