टॉलीवुड

Ashika Ranganath Cousin Suicide: फेमस एक्ट्रेस की बहन ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप

Ashika Ranganath Sister: फेमस एक्ट्रेस के घर में उस समय कोहराम मच गया, जब 22 साल की बहन ने सुसाइड कर लिया। अब उनके बॉयफ्रेंड पर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

3 min read
मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 02, 2025

Kannada Ashika Ranganath Cousin Suicide at 22 after harassed family alligation boyfriend and his mother

फेमस एक्ट्रेस की बहन ने किया सुसाइड

Ashika Ranganath Cousin Suicide: फिल्म इंडस्ट्री में देओल परिवार के बाद एक और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। फेमस कक्कड़ एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ की 22 साल की कजिन अचला हर्षा ने बेंगलुरु में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया है। इस खबर के सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया, लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को सांत्वना देने लगे और कमेंट करने लगे। ऐसे में बड़ा खुलासा भी हुआ है परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी अचला हर्षा ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ये भयानक कदम उठाया है। अचला का बॉयफ्रेंड एक ड्रग एडिक्ट था जिसने अचला को बेहद परेशान किया हुआ था।

एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ की बहन ने किया सुसाइड (Ashika Ranganath Cousin Suicide)

जानकारी के मुताबिक, हसन की रहने वाली अचला हर्षा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थीं। उन्होंने 22 नवंबर को बेंगलुरु में अपने एक रिश्तेदार के घर पर आत्महत्या की। यह घटना पुट्टेनहल्ली पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। अचला की आत्महत्या के बाद उनके परिवार ने अचला के दूर के रिश्तेदार और बॉयफ्रेंड मयंक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घरवालों का कहना है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद अचला जब काम की तैयारी कर रही थीं, तब मयंक ने उनसे दोस्ती बढ़ाई और प्यार का दिखावा किया।

वहीं, अचला के पिता ने शिकायत की कि उनकी बेटी ने सुसाइड एक और वजह से किया है। उनका कहना है कि जब उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड, मयंक गौड़ा, किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप में है और हर्षा ने उससे पूछा, तो मयंक गौड़ा ने कथित तौर पर उससे कहा कि वह दूसरी औरत से शादी करने जा रहा है।

परिवार ने लगाए बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप (Ashika Ranganath Sister Boyfriend)

परिवार के अनुसार, मयंक एक ड्रग एडिक्ट था और वह अचला पर शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव डाल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब अचला ने इस बात से इनकार कर दिया, तो मयंक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगा। वह अचला को बार-बार फोन करके परेशान करता था।

10 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं

बता दें कि अचला, एक्ट्रेस आशिका रंगनाथ के मामा की बेटी थीं। आशिका की मामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी ने मयंक द्वारा लगातार परेशान किए जाने के कारण खुदकुशी की है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार का आरोप है कि घटना के 10 दिन बीत जाने और पूरे सबूत होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड मयंक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इस वजह से अचला के घरवालों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गहरा गुस्सा है, लेकिन खबर है कि मंयक और उसकी मां पर सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।

अचला के पेरेंट्स मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मयंक और उसकी मां मैना। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अचला के परिवार ने हसन सिटी पुलिस स्टेशन में मयंक और मैना के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

Esha Deol On Dharmendra two Marriage prakash kaur and hema malini said my dad big heart

Updated on:

02 Dec 2025 08:56 am

Published on:

02 Dec 2025 08:51 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Ashika Ranganath Cousin Suicide: फेमस एक्ट्रेस की बहन ने किया सुसाइड, बॉयफ्रेंड पर लगे सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप

