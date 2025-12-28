Thalapathy Vijay: इस बड़ी वजह से छोड़ी थलापति विजय ने फिल्म इंडस्ट्री, पहली बार किया खुलासा

मलेशिया के हजारों फैंस के बीच विजय ने बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, अपने प्रशंसकों की वजह से ही हैं। विजय ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, "जब मैंने सिनेमा में कदम रखा था, तो मुझे लगा था कि मैं यहां सिर्फ रेत का एक छोटा सा घर बना पा रहा हूं। लेकिन आप सभी के प्यार ने मेरे लिए एक आलीशान महल खड़ा कर दिया। आप लोगों ने मेरे लिए एक ऐसा 'कोट्टई' (किला) बनाया है जिसे कोई हिला नहीं सकता।"