Thalapathy Vijay: इस बड़ी वजह से छोड़ी थलापति विजय ने फिल्म इंडस्ट्री, पहली बार किया खुलासा

थलापति विजय ने क्यों छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री?
Thalapathy Vijay Quitting film Industry Reason: तमिल सिनेमा के 'थलापति' यानी विजय इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं। उनकी आने वाली फिल्म ‘जन नायकन’ (जो हिंदी में ‘जन नेता’ के नाम से आएगी) को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। हाल ही में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इस फिल्म का एक बेहद भव्य ऑडियो लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, लेकिन सबकी नजरें थलापति विजय पर टिकी रहीं। वहां विजय ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिसने न केवल उनके फैंस को भावुक कर दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि वह एक्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए क्यों अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने अपने फैंस को असली वजह बताई है।
मलेशिया के हजारों फैंस के बीच विजय ने बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, अपने प्रशंसकों की वजह से ही हैं। विजय ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, "जब मैंने सिनेमा में कदम रखा था, तो मुझे लगा था कि मैं यहां सिर्फ रेत का एक छोटा सा घर बना पा रहा हूं। लेकिन आप सभी के प्यार ने मेरे लिए एक आलीशान महल खड़ा कर दिया। आप लोगों ने मेरे लिए एक ऐसा 'कोट्टई' (किला) बनाया है जिसे कोई हिला नहीं सकता।"
विजय ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपने उन प्रशंसकों के लिए खड़े हों जिन्होंने उन्हें इतना कुछ दिया है। उन्होंने कहा, "उन फैंस के लिए जिन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूं। अब मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं।"
विजय की बातों में राजनीति की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने मलेशियाई फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, "जीवन में सफल होने के लिए शायद आपको दोस्तों की जरूरत न पड़े, लेकिन एक शक्तिशाली दुश्मन की जरूरत जरूर होती है। जब आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन होता है, तभी आप खुद को और भी शक्तिशाली बना पाते हैं।"
'जन नायकन' फिल्म एच. विनोथ के निर्देशन में बनी है। इसमें विजय के साथ एक लंबी-चौड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली है। फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रकाश राज और गौतम मेनन जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट 4 जनवरी 2026 को 'जी तमिल' पर प्रसारित किया जाएगा।
विजय की यह आखिरी फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसकी राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उसी दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ और शिवकार्तिकेयन की ‘परसक्ति’ भी रिलीज होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या विजय अपने करियर की इस आखिरी फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग