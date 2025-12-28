28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Thalapathy Vijay: इस बड़ी वजह से छोड़ी थलापति विजय ने फिल्म इंडस्ट्री, पहली बार किया खुलासा

Thalapathy Vijay: साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान काफी समय पहले ही कर दिया था। अब उन्होंने पहली बार उसकी असली वजह अपने फैंस को बताई है। जिसे सुनकर उनके चाहने वाले खुश भी हो रहे हैं और इमोशनल भी...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 28, 2025

Thalapathy Vijay Quitting film Industry Reason revealed fans emotional for actor speech

थलापति विजय ने क्यों छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री?

Thalapathy Vijay Quitting film Industry Reason: तमिल सिनेमा के 'थलापति' यानी विजय इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं। उनकी आने वाली फिल्म ‘जन नायकन’ (जो हिंदी में ‘जन नेता’ के नाम से आएगी) को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। हाल ही में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इस फिल्म का एक बेहद भव्य ऑडियो लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, लेकिन सबकी नजरें थलापति विजय पर टिकी रहीं। वहां विजय ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिसने न केवल उनके फैंस को भावुक कर दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि वह एक्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए क्यों अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने अपने फैंस को असली वजह बताई है।

थलापति विजय ने इस वजह से छोड़ा सिनेमा (Thalapathy Vijay Quitting film Industry Reason)

मलेशिया के हजारों फैंस के बीच विजय ने बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, अपने प्रशंसकों की वजह से ही हैं। विजय ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, "जब मैंने सिनेमा में कदम रखा था, तो मुझे लगा था कि मैं यहां सिर्फ रेत का एक छोटा सा घर बना पा रहा हूं। लेकिन आप सभी के प्यार ने मेरे लिए एक आलीशान महल खड़ा कर दिया। आप लोगों ने मेरे लिए एक ऐसा 'कोट्टई' (किला) बनाया है जिसे कोई हिला नहीं सकता।"

विजय ने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपने उन प्रशंसकों के लिए खड़े हों जिन्होंने उन्हें इतना कुछ दिया है। उन्होंने कहा, "उन फैंस के लिए जिन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूं। अब मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं।"

थलापति विजय ने कहा शक्तिशाली दुश्मनों की है जरूरत (Thalapathy Vijay News)

विजय की बातों में राजनीति की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने मलेशियाई फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, "जीवन में सफल होने के लिए शायद आपको दोस्तों की जरूरत न पड़े, लेकिन एक शक्तिशाली दुश्मन की जरूरत जरूर होती है। जब आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन होता है, तभी आप खुद को और भी शक्तिशाली बना पाते हैं।"

'जन नायकन' होगी थलापति विजय की आखिरी फिल्म (Thalapathy Vijay Last Movie is Jana Nayagan)

'जन नायकन' फिल्म एच. विनोथ के निर्देशन में बनी है। इसमें विजय के साथ एक लंबी-चौड़ी स्टार कास्ट नजर आने वाली है। फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, प्रकाश राज और गौतम मेनन जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट 4 जनवरी 2026 को 'जी तमिल' पर प्रसारित किया जाएगा।

प्रभास और थलापति विजय होंगे आमने-सामने

विजय की यह आखिरी फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसकी राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उसी दिन प्रभास की ‘द राजा साब’ और शिवकार्तिकेयन की ‘परसक्ति’ भी रिलीज होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या विजय अपने करियर की इस आखिरी फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें

अक्षय खन्ना ने पिता के साथ काम करने को बताया था डरावना, बोले- नहीं करना चाहता उनकी बायोपिक
बॉलीवुड
Akshaye Khanna on work experience with father vinod khanna said it is horror (1)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

28 Dec 2025 03:16 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Thalapathy Vijay: इस बड़ी वजह से छोड़ी थलापति विजय ने फिल्म इंडस्ट्री, पहली बार किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

संध्या थिएटर भगदड़ मामला: महिला की हो गई थी मौत… अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

allu arjun
टॉलीवुड

खून से लथपथ… हाथों में हथकड़ी, धुरंधर से भी खतरनाक ‘Mysaa’ का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज

Rashmika Mandanna Mysaa Teaser Out
टॉलीवुड

2026 में ये एक्टर उड़ाएगा गर्दा… ‘सिग्मा’ का धमाकेदार टीजर आउट, जानें कब होगी फिल्म रिलीज

sigma
टॉलीवुड

ओह-माय-गॉड… प्रभास को-एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग बदसलूकी, धक्का-मुक्की का वीडियो आया सामने

Misbehavior With Nidhi Agarwal
टॉलीवुड

फेमस अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने किया सुसाइड, 30 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.