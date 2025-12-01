ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की दो शादियों को लेकर दिया था बयान, बोलीं- वह बहुत बड़े दिल वाले हैं…

Esha Deol On Dharmendra Marriage: धर्मेंद्र के निधन को 1 हफ्ता हो चुका है। उनके जाने का गम अभी भी पूरी इंडस्ट्री में हैं। लोग धर्मेंद्र के साथ अपने व्यवहार को याद कर रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार से जुड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। दोनों परिवारों में जो मनमुटाव अब देखने को मिल रहे हैं पहले ऐसा नहीं था। खुद ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र ने कैसे 2 परिवारों को मैनेज किया था उस लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता बड़े दिल वाले हैं।