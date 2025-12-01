ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की दो शादियों को लेकर दिया था बयान, बोलीं- वह बहुत बड़े दिल वाले हैं…

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की 2 शादियों पर की थी बात
Esha Deol On Dharmendra Marriage: धर्मेंद्र के निधन को 1 हफ्ता हो चुका है। उनके जाने का गम अभी भी पूरी इंडस्ट्री में हैं। लोग धर्मेंद्र के साथ अपने व्यवहार को याद कर रहे हैं। ऐसे में उनके परिवार से जुड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। दोनों परिवारों में जो मनमुटाव अब देखने को मिल रहे हैं पहले ऐसा नहीं था। खुद ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र ने कैसे 2 परिवारों को मैनेज किया था उस लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता बड़े दिल वाले हैं।
धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनकी पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता थे। इसके बावजूद धर्मेंद्र फिल्मों में काम करते-करते हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए और हेमा मालिनी भी उन्हें दिल दे बैठीं। हेमा मालिनी से उन्होंने साल 1980 में दूसरी शादी की थी, जिसके बाद उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना देओल हुईं। साल 2022 में एक इंटरव्यू में, ईशा मां हेमा मालिनी के साथ दिखाई दी थीं। इस दौरान उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र की 2 शादियों को लेकर बात की थी।
ईशा देओल ने कहा था कि पिता धर्मेंद्र अपने दोनों परिवारों को अच्छी तरह से संभालते हैं। वहीं ईशा ने अपने भाईयों सनी देओल और बॉबी देओल को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था, 'हम एक परिवार के रूप में बहुत निजी हैं। मैं अपने भाइयों से प्यार करती हूं। वे मेरे लिए हमेशा मौजूद रहे हैं और मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहे हैं।
ईशा देओल ने आगे कहा था, "मैं अपने पिता के बारे में जो बात पसंद करती हूं, वह यह है कि वह बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं, वह दोनों परिवारों को खूबसूरती से संभालने में सक्षम हैं। मैं उन्हें इसका श्रेय देती हूं।" इसके अलावा भी फिल्म गदर 2 की स्क्रीनिंग पर ईशा देओल को पूरे देओल परिवार के साथ देखा गया था। वो पल लोगों को काफी पसंद आया था।
बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। वहीं, 27 नवंबर को उनकी प्रेयर मीट यानी शोक सभा रखी गई थी, लेकिन उसमें हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां शामिल नहीं हुई थीं। हेमा मालिनी ने अपने घर पर उसी दिन शांति पाठ रखा था। जिसमें कई सेलिब्रिटी पहुंचे थे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग