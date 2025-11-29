ईशा देओल ने 30 साल की उम्र में की थी सौतेली मां प्रकाश कौर से मुलाकात, बोलीं थी- उन्होंने मुझे…

ईशा देओल ने जब की थी प्रकाश कौर से मुलाकात
Esha Deol Meet Prakash Kaur: धर्मेंद्र के जाने से बॉलीवुड इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है और इसका सीधा असर देओल परिवार पर भी हुआ है। धर्मेंद्र अपने पीछे 6 बच्चे और 2 पत्नियां छोड़कर गए हैं, लेकिन हाल ही में एक्टर की प्रेयर मीट रखी गई थी, जिसमें उनकी दोनों बेटियां और पत्नी हेमा मालिनी शामिल नहीं हुईं। हेमा मालिनी ने अपने घर पर गीता का पाठ और भजन संध्या रखी थी। अब इन खबरों ने सोशल मीडिया पर नई बातें बनानी शुरू कर दी हैं।
धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और सनी देओल के परिवार के बीच जो भी अनबन चल रही हो, लेकिन हेमा मालिनी ने कभी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की जिंदगी में दखल नहीं दिया और दोनों परिवारों के बीच एक सम्मानजनक दूरी बनी रही। इस बात का खुलासा खुद ईशा देओल ने किताब में किया है, उन्होंने बताया था कि जब वह पहली बार पापा धर्मेंद्र के घर गई थीं तो वहां वह प्रकाश कौर से मिली थीं।
यह बात साल 2015 की है। जब धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल बीमार थे और उनका इलाज धर्मेंद्र के पहले घर पर चल रहा था। वहीं, ईशा और आहना का अपने चाचा और उनके बेटे अभय देओल के साथ बहुत गहरा रिश्ता था।
हेमा मालिनी की किताब 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में ईशा देओल ने उस भावुक पल का जिक्र किया है। ईशा ने बताया कि चाचा अजीत हॉस्पिटल में नहीं थे, और उनसे मिलने के लिए उनके पास पापा के घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ईशा ने लिखा, "इसलिए मैंने सनी भैया को फोन किया, और उन्होंने उनसे मिलने की पूरी व्यवस्था कर दी थी।"
ईशा देओल ने आगे बताया था, “जब मैं चाचा अजीत देओल से मिलने के लिए लगभग 30 साल बाद पापा धर्मेंद्र के पहले घर गई, तो मेरी मुलाकात उनसे भी हुई थी। मैंने उनके (प्रकाश कौर) पैर छुए, और जाने से पहले उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था।" यह बात यही साबित करती है कि दोनों परिवारों के मन में एक-दूसरे के लिए कोई बैर नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान था।
धर्मेंद्र ने हमेशा अपने सभी बच्चों और पत्नियों को प्यार और सम्मान दिया। उन्होंने इस बात का हमेशा खास ख्याल रखा कि दोनों परिवारों के बीच एक अच्छा रिश्ता बना रहे, इसलिए दोनों परिवारों ने भी एक-दूसरे से सम्मानजनक दूरी बनाए रखी।
यही वजह है कि सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों की शादी में शामिल नहीं हुए थे, और न ही हेमा मालिनी पति के पोते करण देओल की शादी में गई थीं। धर्मेंद्र के निधन के बाद भी, हेमा मालिनी ने अपने घर पर गीता पाठ आयोजित कर इसी सम्मान को बनाए रखा। वहीं, कई खबर ये भी हैं कि अब धर्मेंद्र के जाने के बाद दोनों परिवार में जो मनमुटाव है वह सामने आ रहे हैं और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है इसलिए सनी देओल ने उन्हें पिता धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से अलग रखा।
बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 सोमवार को हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें हॉस्पिटल में भी ए़डमिट कराया गया था, वह रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।
