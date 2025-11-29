ईशा देओल ने 30 साल की उम्र में की थी सौतेली मां प्रकाश कौर से मुलाकात, बोलीं थी- उन्होंने मुझे…

यही वजह है कि सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों की शादी में शामिल नहीं हुए थे, और न ही हेमा मालिनी पति के पोते करण देओल की शादी में गई थीं। धर्मेंद्र के निधन के बाद भी, हेमा मालिनी ने अपने घर पर गीता पाठ आयोजित कर इसी सम्मान को बनाए रखा। वहीं, कई खबर ये भी हैं कि अब धर्मेंद्र के जाने के बाद दोनों परिवार में जो मनमुटाव है वह सामने आ रहे हैं और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है इसलिए सनी देओल ने उन्हें पिता धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से अलग रखा।