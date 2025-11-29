Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ईशा देओल ने 30 साल की उम्र में की थी सौतेली मां प्रकाश कौर से मुलाकात, बोलीं थी- उन्होंने मुझे…

Esha Deol Meet Prakash Kaur: हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की थी। जब उनकी बेटी ईशा देओल पहली बार अपने पिता के घर गईं तो उनकी मुलाकात पति की पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुई थी। उन्होंने कैसा ईशा देओल के साथ व्यवहार किया था उसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 29, 2025

When Esha Deol visited Dharmendra house first time she met prakash kaur then she revealed what happened

ईशा देओल ने जब की थी प्रकाश कौर से मुलाकात

Esha Deol Meet Prakash Kaur: धर्मेंद्र के जाने से बॉलीवुड इंडस्ट्री को गहरा सदमा लगा है और इसका सीधा असर देओल परिवार पर भी हुआ है। धर्मेंद्र अपने पीछे 6 बच्चे और 2 पत्नियां छोड़कर गए हैं, लेकिन हाल ही में एक्टर की प्रेयर मीट रखी गई थी, जिसमें उनकी दोनों बेटियां और पत्नी हेमा मालिनी शामिल नहीं हुईं। हेमा मालिनी ने अपने घर पर गीता का पाठ और भजन संध्या रखी थी। अब इन खबरों ने सोशल मीडिया पर नई बातें बनानी शुरू कर दी हैं।

ईशा देओल ने जब पहली बार की थी सौतेली मां से मुलाकात (Esha Deol Meet Prakash Kaur)

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और सनी देओल के परिवार के बीच जो भी अनबन चल रही हो, लेकिन हेमा मालिनी ने कभी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर की जिंदगी में दखल नहीं दिया और दोनों परिवारों के बीच एक सम्मानजनक दूरी बनी रही। इस बात का खुलासा खुद ईशा देओल ने किताब में किया है, उन्होंने बताया था कि जब वह पहली बार पापा धर्मेंद्र के घर गई थीं तो वहां वह प्रकाश कौर से मिली थीं।

चाचा अजीत देओल की वजह से मिली थीं सौतेली मां से (Dharmendra First Wife Prakash Kaur)

यह बात साल 2015 की है। जब धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल बीमार थे और उनका इलाज धर्मेंद्र के पहले घर पर चल रहा था। वहीं, ईशा और आहना का अपने चाचा और उनके बेटे अभय देओल के साथ बहुत गहरा रिश्ता था।

हेमा मालिनी की किताब 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में ईशा देओल ने उस भावुक पल का जिक्र किया है। ईशा ने बताया कि चाचा अजीत हॉस्पिटल में नहीं थे, और उनसे मिलने के लिए उनके पास पापा के घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ईशा ने लिखा, "इसलिए मैंने सनी भैया को फोन किया, और उन्होंने उनसे मिलने की पूरी व्यवस्था कर दी थी।"

ईशा ने छुए सौतेली मां प्रकाश कौर के पैर (Hema Malini And Dharmendra Daughter Esha Deol)

ईशा देओल ने आगे बताया था, “जब मैं चाचा अजीत देओल से मिलने के लिए लगभग 30 साल बाद पापा धर्मेंद्र के पहले घर गई, तो मेरी मुलाकात उनसे भी हुई थी। मैंने उनके (प्रकाश कौर) पैर छुए, और जाने से पहले उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था।" यह बात यही साबित करती है कि दोनों परिवारों के मन में एक-दूसरे के लिए कोई बैर नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान था।

दोनों परिवारों ने बनाए रखी सम्मानजनक दूरी

धर्मेंद्र ने हमेशा अपने सभी बच्चों और पत्नियों को प्यार और सम्मान दिया। उन्होंने इस बात का हमेशा खास ख्याल रखा कि दोनों परिवारों के बीच एक अच्छा रिश्ता बना रहे, इसलिए दोनों परिवारों ने भी एक-दूसरे से सम्मानजनक दूरी बनाए रखी।

यही वजह है कि सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों की शादी में शामिल नहीं हुए थे, और न ही हेमा मालिनी पति के पोते करण देओल की शादी में गई थीं। धर्मेंद्र के निधन के बाद भी, हेमा मालिनी ने अपने घर पर गीता पाठ आयोजित कर इसी सम्मान को बनाए रखा। वहीं, कई खबर ये भी हैं कि अब धर्मेंद्र के जाने के बाद दोनों परिवार में जो मनमुटाव है वह सामने आ रहे हैं और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी है इसलिए सनी देओल ने उन्हें पिता धर्मेंद्र की प्रेयर मीट से अलग रखा।

24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन (Dharmendra Death)

बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 सोमवार को हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें हॉस्पिटल में भी ए़डमिट कराया गया था, वह रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। 

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया! दोनों बेटियों ने भी बनाई दूरी
बॉलीवुड
Dharmendra Prayer Meet son sunny deol Not Invite Hema Malini and her two daughters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

29 Nov 2025 10:25 am

Published on:

29 Nov 2025 10:15 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ईशा देओल ने 30 साल की उम्र में की थी सौतेली मां प्रकाश कौर से मुलाकात, बोलीं थी- उन्होंने मुझे…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: ‘तेरे इश्क में’ ने पहले दिन उड़ाया गर्दा, दे सकती है ‘सैयारा’ को टक्कर!

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: 'तेरे इश्क में' ने पहले दिन ही किया कमाल, धनुष-कृति की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड

Dharmendra Prayer Meet Inside Video: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के इनसाइड वीडियो देख आ जाएंगे आंखों में आंसू, ऐसे किया लोगों ने उन्हें याद

Dharmendra Prayer Meet Inside Video viral celebrity got emotional sunny deol not invited hema malini
बॉलीवुड

‘ईगो क्लैश हो गया…’ संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार के रिश्ते पर आवेज का बयान आया सामने

Sanjay Leela Bhansali And Ismail Darbar
बॉलीवुड

कार्तिक आर्यन ने अपने सबसे हॉट अवतार के साथ इंटरनेट पर लगाई आग, जानिए क्या है एक्टर का जयपुर कनेक्शन

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri title track release
बॉलीवुड

महिमा चौधरी ने लूटी महफिल, ‘दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी’ का धमाकेदार टीजर रिलीज

Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Release
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.