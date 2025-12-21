एक डायलॉग, कई टेक और घोड़े की लात, Sholay के इस सीन की शूटिंग में आईं कई मुश्किलें

विजू खोटे (सोर्स: X)
Sholay Story: हिंदी सिनेमा के 100 सालों के इतिहास में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा जिंदा रहे। एक दौर में जब एक्शन फिल्मों की डिमांड बढ़ी, तो मेकर्स के लिए विलेन चुनना भी बड़ी चुनौती बन गया। बता दें कि बॉलीवुड को प्राण, अजीत, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, अमरीश पुरी और डैनी डेंजोगपा जैसे कई बेहतरीन विलेन मिले, लेकिन 'शोले' फिल्म के एक्टर्स की बेहतरीन अदाकारी ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। ऐसे ही कलाकारों में शामिल थे विजू खोटे, जिनकी हास्य प्रस्तुति और यादगार डायलॉग आज भी लोगों को याद हैं।
बता दें, विजू खोटे का जन्म 17 दिसंबर 1941 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नंदू खोटे भी थिएटर और साइलेंट फिल्मों के जाने-माने कलाकार रहे, जबकि उनकी बहन शुभा खोटे भी हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस में से एक थीं। हालांकि, विजू खोटे ने फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कदम रखा था, लेकिन उनका सफर काफी लंबा और स्ट्रॉग रहा।
इतना ही नहीं, उन्होंने 'अनोखी रात', 'जीने की राह', 'सच्चा झूठा', 'रामपुर का लक्ष्मण' जैसी कई बड़ी फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार निभाए। लेकिन 1975 में आई फिल्म 'शोले' ने उनकी टैलेंट को पहचान मिली। बता दें, फिल्म में उन्होंने गब्बर सिंह के साथी कालिया का रोल निभाया, जो आज भी फिल्मों की इतिहास में यादगार बना हुआ है, जैसे- 'सरदार, मैंने आपका नमक खाया है' उनका ये फेमस डायलॉग अब भी लोगों के बीच फेमस है।
इतना ही नहीं, 'शोले' की शूटिंग के दौरान भी एक दिलचस्प घटना उनके करियर की झलक पेश करती है। इस सीन में जब उन्हें घोड़े पर बैठाया गया था, तो हर बार जैसे ही सेट पर छाता खुलता, घोड़ा असामान्य प्रतिक्रिया देता और विजू खोटे को गिरा देता। इससे पूरी यूनिट काफी हंसी-मजाक करती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से अपना काम किया। फिल्म शोले के बाद विजू खोटे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में कुल 440 से अधिक फिल्मों में काम किया। खासकर उनकी भूमिका 'अंदाज अपना अपना' में रॉबर्ट का रोल और 'गलती से मिस्टेक हो गया' वाला डायलॉग युवाओं के बीच फेमस हुआ है। इसके अलावा वे टीवी सीरियलों जैसे 'जबान संभाल के', 'श्रीमान श्रीमती', 'घर जमाई', 'फैमिली नंबर वन' और 'सीआईडी' में भी विजू खोटे नजर आ चुके है।
विजू खोटे का निधन 30 सितंबर 2019 को मुंबई में हुआ। फिल्म जगत ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया, जिन्होंने छोटे-छोटे रोल के बाद अपनी कला और मेहनत से दर्शकों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। बता दें, विजू खोटे की कहानी ये सिखाती है कि अभिनय में ऊंचाई पाने के लिए बड़ा रोल जरूरी नहीं, सच्चे जुनून और मेहनत की जरूरत होती है।
