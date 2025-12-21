एक डायलॉग, कई टेक और घोड़े की लात, Sholay के इस सीन की शूटिंग में आईं कई मुश्किलें

इतना ही नहीं, 'शोले' की शूटिंग के दौरान भी एक दिलचस्प घटना उनके करियर की झलक पेश करती है। इस सीन में जब उन्हें घोड़े पर बैठाया गया था, तो हर बार जैसे ही सेट पर छाता खुलता, घोड़ा असामान्य प्रतिक्रिया देता और विजू खोटे को गिरा देता। इससे पूरी यूनिट काफी हंसी-मजाक करती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से अपना काम किया। फिल्म शोले के बाद विजू खोटे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में कुल 440 से अधिक फिल्मों में काम किया। खासकर उनकी भूमिका 'अंदाज अपना अपना' में रॉबर्ट का रोल और 'गलती से मिस्टेक हो गया' वाला डायलॉग युवाओं के बीच फेमस हुआ है। इसके अलावा वे टीवी सीरियलों जैसे 'जबान संभाल के', 'श्रीमान श्रीमती', 'घर जमाई', 'फैमिली नंबर वन' और 'सीआईडी' में भी विजू खोटे नजर आ चुके है।