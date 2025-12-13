13 दिसंबर 2025,

शनिवार

बॉलीवुड

Sholay Re-Release BO Collection Day 1: पहले दिन ‘शोले’ की निकली हवा, बेहद कम रहा ओपनिंग डे कलेक्शन

Sholay Re-Release BO Collection Day 1: रमेश सिप्पी की साल 1975 में आई फिल्म 'शोले' 50 साल बाद अपने ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ रिलीज हुई है। इस फिल्म ने पहले दिन क्या कलेक्शन किया है आइये जानते हैं...

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 13, 2025

Sholay the final cut box office collection day 1 earn 27 crore tough fight with dhurandhar

शोले री-रिलीज का पहले दिन का कलेक्शन आया सामने

Sholay Re-Release BO Collection Day 1: भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्म 'शोले' ने अपने 50 साल पूरे होने पर बड़े पर्दे पर वापसी की है। ये फिल्म शुक्रवार 12 दिसंबर को 4K रिस्टोरेशन और उस ओरिजिनल एंडिंग के साथ रिलीज किया गया है, जिसे 1975 में सेंसर बोर्ड ने बदलवा दिया था। फैंस में जबरदस्त उत्साह के बावजूद, री-रिलीज हुई 'शोले- द फाइनल कट' का पहले दिन का कलेक्शन थोड़ा चौंकाने वाला रहा है।

'शोले' के पहले दिन का कलेक्शन आया सामने (Sholay Re-Release BO Collection Day 1)

फिल्म 'शोले' पहली बार 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। उस समय फिल्म की शुरुआत बहुत धीमी थी, लेकिन बाद में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और छप्परफाड़ कमाई की थी। अब 'शोले' की री-रिलीज के कलेक्शन की बात करें, तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'शोले - द फाइनल कट' ने ओपनिंग डे यानी शुक्रवार को 27 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। इसके बावजूद 'शोले' का पहले दिन का कलेक्शन काफी सुस्त है, और इसके पीछे की वजह सिनेमाघरों में मौजूद दो बड़ी फिल्में मानी जा रही हैं।

'धुरंधर' और 'किस किसको प्यार करूं 2' से मिली टक्कर (Sholay Box Office Opening Day Collection)

'शोले' के कलेक्शन पर सबसे बड़ा असर आदित्य धर की फिल्म'धुरंधर' का देखने को मिला है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अभिनीत यह एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही धूम मचा रही है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

इसके अलावा, 12 दिसंबर को ही कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' भी रिलीज हुई है। 'धुरंधर' का क्रेज और कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म की रिलीज ने 'शोले' के पहले दिन के कलेक्शन पर सीधा असर डाला है।

बजट के मुकाबले 'शोले' का प्रदर्शन (Sholay: The Final Cut Budget)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'शोले' द फाइनल कट' को लगभग 2.5 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है। इस हिसाब से देखें तो फिल्म ने पहले दिन ही अपने बजट की तुलना में दस फीसदी से ज्यादा कमाई कर ली है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, जैसा कि इसकी पहले रिलीज के समय हुआ था।

'शोले' री-रिलीज में क्या है खास? (Sholay: The Final Cut Box Office Collection)

'शोले' की री-रिलीज में दर्शकों को वह असली क्लाइमैक्स सीन देखने को मिला है, जिसे पहले रिलीज के वक्त कथित तौर पर हिंसक बताते हुए सीबीएफसी ने हटवा दिया था। फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन (जय-वीरू) की जोड़ी के साथ हेमा मालिनी (बसंती) और जया बच्चन (राधा) ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।

