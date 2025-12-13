Sholay Re-Release BO Collection Day 1: पहले दिन ‘शोले’ की निकली हवा, बेहद कम रहा ओपनिंग डे कलेक्शन

शोले री-रिलीज का पहले दिन का कलेक्शन आया सामने
Sholay Re-Release BO Collection Day 1: भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्म 'शोले' ने अपने 50 साल पूरे होने पर बड़े पर्दे पर वापसी की है। ये फिल्म शुक्रवार 12 दिसंबर को 4K रिस्टोरेशन और उस ओरिजिनल एंडिंग के साथ रिलीज किया गया है, जिसे 1975 में सेंसर बोर्ड ने बदलवा दिया था। फैंस में जबरदस्त उत्साह के बावजूद, री-रिलीज हुई 'शोले- द फाइनल कट' का पहले दिन का कलेक्शन थोड़ा चौंकाने वाला रहा है।
फिल्म 'शोले' पहली बार 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। उस समय फिल्म की शुरुआत बहुत धीमी थी, लेकिन बाद में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और छप्परफाड़ कमाई की थी। अब 'शोले' की री-रिलीज के कलेक्शन की बात करें, तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'शोले - द फाइनल कट' ने ओपनिंग डे यानी शुक्रवार को 27 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। इसके बावजूद 'शोले' का पहले दिन का कलेक्शन काफी सुस्त है, और इसके पीछे की वजह सिनेमाघरों में मौजूद दो बड़ी फिल्में मानी जा रही हैं।
'शोले' के कलेक्शन पर सबसे बड़ा असर आदित्य धर की फिल्म'धुरंधर' का देखने को मिला है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त अभिनीत यह एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही धूम मचा रही है, लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।
इसके अलावा, 12 दिसंबर को ही कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' भी रिलीज हुई है। 'धुरंधर' का क्रेज और कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म की रिलीज ने 'शोले' के पहले दिन के कलेक्शन पर सीधा असर डाला है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'शोले' द फाइनल कट' को लगभग 2.5 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है। इस हिसाब से देखें तो फिल्म ने पहले दिन ही अपने बजट की तुलना में दस फीसदी से ज्यादा कमाई कर ली है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, जैसा कि इसकी पहले रिलीज के समय हुआ था।
'शोले' की री-रिलीज में दर्शकों को वह असली क्लाइमैक्स सीन देखने को मिला है, जिसे पहले रिलीज के वक्त कथित तौर पर हिंसक बताते हुए सीबीएफसी ने हटवा दिया था। फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन (जय-वीरू) की जोड़ी के साथ हेमा मालिनी (बसंती) और जया बच्चन (राधा) ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।
