Sholay Re-Release BO Collection Day 1: पहले दिन ‘शोले’ की निकली हवा, बेहद कम रहा ओपनिंग डे कलेक्शन

फिल्म 'शोले' पहली बार 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। उस समय फिल्म की शुरुआत बहुत धीमी थी, लेकिन बाद में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और छप्परफाड़ कमाई की थी। अब 'शोले' की री-रिलीज के कलेक्शन की बात करें, तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'शोले - द फाइनल कट' ने ओपनिंग डे यानी शुक्रवार को 27 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। फिल्म 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। इसके बावजूद 'शोले' का पहले दिन का कलेक्शन काफी सुस्त है, और इसके पीछे की वजह सिनेमाघरों में मौजूद दो बड़ी फिल्में मानी जा रही हैं।