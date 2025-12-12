Sholay Re-Release: 50 साल बाद इन 5 बड़े बदलावों के साथ रिलीज हुई ‘शोले’, देखें विवादित ओरिजिनल क्लाइमैक्स!

2. 4K क्वालिटी में री-मास्टरिंग

बदलाव: फिल्म को पहली बार आज के दौर के हिसाब से 4K अल्ट्रा हाई डेफिनिशन (UHD) क्वालिटी में रिस्टोर किया गया है। अब दर्शक फिल्म को बेहद साफ, क्रिस्प और बेहतर पिक्चर क्वालिटी में देख पाएंगे, जो 50 साल पहले संभव नहीं था। यह थिएटर में देखने का एक नया विज़ुअल अनुभव होगा।



3. Dolby 5.1 सराउंड साउंड का अपग्रेड

बदलाव: फिल्म के ओरिजिनल साउंड नेगेटिव को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के मैग्नेटिक ट्रैक से बेहतर बनाकर Dolby 5.1 सराउंड साउंड में रिलीज किया गया है। इसका मतलब है कि डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक, और एक्शन सीक्वेंस की आवाज (जैसे गब्बर की चीख) पहले से कहीं अधिक दमदार और गूंजने वाली होंगी।