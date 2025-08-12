“जब बदले की जगह, इंसाफ बना शोले का क्लाइमेक्स”, ChatGPT ने लिखा फिल्म का लास्ट सीन

हाल ही में '120 बहादुर' के प्रमोशन के दौरान जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने बताया कि शोले फिल्म का आखिरी सीन बहुत दमदार था। असली एंडिंग में ठाकुर गब्बर को अपने जूतों में लगी कीलों की मदद से मार देता है। मगर उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और हालात नाजुक थे और फिल्म में इस तरह के हिंसात्मक और कानून की अवहेलना करने वाले सीन को सरकार की तरफ से बदलने पर जोर दिया गया था। इसलिए सीन को दोबारा शूट करने के लिए रमेश सिप्पी ने सभी कलाकारों बुलाकर क्लाइमैक्स को फिर से शूट किया। बदले हुई इस सीन में पुलिस समय पर आकर गब्बर को पकड़ लेती है और ठाकुर और गब्बर दोनों के साथ इंसाफ होता है।