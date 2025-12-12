‘धुरंधर’ एक्टर अक्षय खन्ना का बेबाक बयान हुआ वायरल, कहा था- मै इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा लेकिन खुद को…

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पुराने वीडियो में अक्षय खन्ना के साथ अनुराधा प्रसाद बातचीत करते नजर आई हैं, जिसमें अनुराधा से अक्षय खन्ना कहते है, "आप अगर मुझसे कहेंगे कि अक्षय आप अपने आपको नहीं बदलेंगे। जिस पर मेरा जवाब होगा ना, क्योंकि आपको हर पार्टी, इंटरव्यू और कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं जिंदा रहना पड़ता है और ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे। मैं बोलूंगा कि मैं आउट हो जाऊंगा और मैं ये होना ज्यादा पसंद करूंगा , लेकिन मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं जो हूं ,मैं हूं।" अक्षय का ये बेबाक अंदाज फैंस को खूब पसंद आया हैं। ये बयान उनकी दृढ़ शख्सियत और बॉलीवुड में एक अलग पहचान देती है।