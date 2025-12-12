‘धुरंधर’ एक्टर अक्षय खन्ना का बेबाक बयान हुआ वायरल, कहा था- मै इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा लेकिन खुद को…

Akshaye Khanna (सोर्स: X)
Akshaye Khanna Throwback Video: बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के दिन से ही लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में ही 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है।
बता दें, फिल्म की दमदार सफलता के बीच, इसमें 'रहमान डकैत' का खूंखार किरदार निभाने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी बेहतरीन अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसी बीच उनका एक पुराना इंटरव्यू तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने उसूलों को लेकर एक बेहद बेबाक बात कही थी।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पुराने वीडियो में अक्षय खन्ना के साथ अनुराधा प्रसाद बातचीत करते नजर आई हैं, जिसमें अनुराधा से अक्षय खन्ना कहते है, "आप अगर मुझसे कहेंगे कि अक्षय आप अपने आपको नहीं बदलेंगे। जिस पर मेरा जवाब होगा ना, क्योंकि आपको हर पार्टी, इंटरव्यू और कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं जिंदा रहना पड़ता है और ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे। मैं बोलूंगा कि मैं आउट हो जाऊंगा और मैं ये होना ज्यादा पसंद करूंगा , लेकिन मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं जो हूं ,मैं हूं।" अक्षय का ये बेबाक अंदाज फैंस को खूब पसंद आया हैं। ये बयान उनकी दृढ़ शख्सियत और बॉलीवुड में एक अलग पहचान देती है।
हाल ही में, रिलीज फिल्म 'धुरंधर' ने सिर्फ 7 दिनों में 218 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म में अक्षय खन्ना के 'रहमान डकैत' के किरदार ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। उनका खूंखार और यथार्थवादी अभिनय लोगों को हिलाकर रख दिया है और वे अपने रोल में इस कदर घुस गए कि दर्शक उनकी एक्टिंग के दिवाने हो गए है। बता दें, साल 2025 की शुरुआत में रिलीज हुई फिल्म 'छावा' में भी अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का नेगेटिव रोल निभाया था और अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए खूब तारीफें बटोरी थीं और अब धुरंधर' की एक्टिंग से फैंस अक्षय खन्ना के दिवाने हो गए है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग