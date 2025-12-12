Dhurandhar के सेट पर 26/11 का सीन फिल्माना था दर्दनाक, डोंगा भाई ने बताया पर्दे के पीछे की कहानी

Dhurandhar 26/11 Scene: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। आदित्य धर के निर्देशन बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और लगातार शानदार कमाई कर रही है। बता दें, फिल्म की कहानी, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये फिल्म दर्शकों को खूब प्रभावित कर रही है। इसी बीच, फिल्म में 'डोंगा भाई' का दमदार किरदार निभाने वाले अभिनेता नवीन कौशिक ने एक चौंकाने वाले अनुभव को शेयर किया है, जो 26/11 आतंकी हमले के सीन की शूटिंग के दौरान सेट पर हुआ था।