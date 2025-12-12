Dhurandhar के सेट पर 26/11 का सीन फिल्माना था दर्दनाक, डोंगा भाई ने बताया पर्दे के पीछे की कहानी

Dhurandhar (सोर्स: X)
Dhurandhar 26/11 Scene: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। आदित्य धर के निर्देशन बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और लगातार शानदार कमाई कर रही है। बता दें, फिल्म की कहानी, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये फिल्म दर्शकों को खूब प्रभावित कर रही है। इसी बीच, फिल्म में 'डोंगा भाई' का दमदार किरदार निभाने वाले अभिनेता नवीन कौशिक ने एक चौंकाने वाले अनुभव को शेयर किया है, जो 26/11 आतंकी हमले के सीन की शूटिंग के दौरान सेट पर हुआ था।
नवीन कौशिक ने फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में बताया कि जब फिल्म में 26/11 हमले के सीन को शूट किया जा रहा था, तब सेट पर एक अजीब-सी खामोशी छा गई थी। नवीन कौशिक के मुताबिक, निर्देशक आदित्य धर ने एक फैसला लिया, उन्होंने तय किया कि हमले की असली घटना की 45 मिनट लंबी ऑडियो रिकॉर्डिंग सभी कलाकारों को सुनाई जाएगी, ताकि वो उस दर्द और घटना की गंभीरता से महसूस कर सकें।
इतना ही नहीं, नवीन ने आगे ये भी बताया कि जब 45 मिनट की पूरी रिकॉर्डिंग सुनी गई, तो सेट पर मौजूद हर शख्स सुन्न रह गया। रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल तक, सभी इमोशनल हो उठे, सबकी आंखें नम थीं और वे उस भयानक पल के दर्द को महसूस कर रहे थे।
हालांकि, फिल्म में इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल केवल 2 से 3 मिनट के लिए ही किया गया है लेकिन उसे सुनने के बाद सेट पर मौजूद हर शख्स लगभग 15 मिनट तक पूरी तरह खामोश और स्तब्ध रहा। बता दें, फिल्म 'धुरंधर' में कंधार हाईजैक, संसद पर हमला और 26/11 जैसे कई संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों को दर्शाया गया है। फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं और रियल कैरेक्टर्स से प्रेरित हैं, जिसने इसकी गंभीरता को और बढ़ा दिया है।
'धुरंधर' रिलीज के 7 दिनों में ही 200 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 207.25 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 306.25 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है।
बता दें, रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। फिल्म की माउथ पब्लिसिटी का असर कलेक्शन पर साफ दिख रहा है और इसकी तुलना 'एनिमल' और 'छावा' जैसी कई बड़ी फिल्मों से की जा रही है। फैंस को अब इसके दूसरे भाग का बेसब्री से इंतजार है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है।
