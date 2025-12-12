धर्मेंद्र ने अमित शाह को लिखा था लेटर, जताई थी हेमा मालिनी को लेकर ये चिंता

Amit Shah On Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में अपने दिल के दर्द को बाहर निकालकर रख दिया। उन्होंने अपने पति को याद करते हुए बताया कि उनके बिना जीने के बारे में वह कभी सोचती भी नहीं थीं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी उन्हें ऐसे प्रेयर मीट रखनी पड़ेगी। अब जो दिल्ली में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई थी, उसमें कई नेता और हेमा मालिनी को जानने वाले लोग शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे और उन्होंने धर्मेंद्र से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया।