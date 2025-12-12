12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने अमित शाह को लिखा था लेटर, जताई थी हेमा मालिनी को लेकर ये चिंता

Amit Shah On Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी ने 11 दिसंबर गुरुवार को दिल्ली में धर्मेद्र के लिए प्रेयर मीट रखी थी। इस दौरान अमित शाह भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार धर्मेंद्र ने फोन किया था और हेमा मालिनी को लेकर चिंता भी जताई थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 12, 2025

Amit Shah makes Big revealed Dharmendra called him and wrote a letter he was worried about hema malini

अमित शाह ने किया धर्मेंद्र का एक किस्सा शेयर

Amit Shah On Dharmendra Prayer Meet: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में अपने दिल के दर्द को बाहर निकालकर रख दिया। उन्होंने अपने पति को याद करते हुए बताया कि उनके बिना जीने के बारे में वह कभी सोचती भी नहीं थीं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि कभी उन्हें ऐसे प्रेयर मीट रखनी पड़ेगी। अब जो दिल्ली में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई थी, उसमें कई नेता और हेमा मालिनी को जानने वाले लोग शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे और उन्होंने धर्मेंद्र से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया।

अमित शाह को धर्मेंद्र ने लिखा था लेटर (Amit Shah On Dharmendra Prayer Meet)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र के एक फोन कॉल का जिक्र किया। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि धर्मेंद्र से उनकी कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक बार उनका फोन आया था और उन्होंने हेमा मालिनी के लिए गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, "मेरी धर्मेंद्र जी से कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, एक बार उनका फोन आया था। जब हेमा मालिनी जी सांसद बनी थीं।"

शाह ने बताया कि धर्मेंद्र ने एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी के चुनाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। शाह ने कहा, "हेमा जी अपने क्षेत्र में अच्छे वोटों से चुन कर आयें। इसकी चिंता उन्हें थी, जो उन्होंने पत्र में बताई थी और ऐसा हुआ भी। हेमा जी बहुत अच्छे वोटों से जीती थीं।"

मैं धर्मेंद्र जी के फैन के रूप में आया हूं (Dharmendra Prayer Meet)

अमित शाह ने दिवंगत अभिनेता को साफ शख्सियत वाला बताया और तारीफ करते हुए कहा, "धर्मेंद्र जी एक बहुत साफ दिल के इंसान थे। मैं धर्मेंद्र जी के फैन के रूप में यहां आज आया हूं, मैं गृह मंत्री के रूप में यहां नहीं आया हूं। जब धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तब आज जैसी लग्जरी नहीं थी। धर्मेंद्र ने बहुत मेहनत परिश्रम करके वो मुकाम हासिल किया।

देशभक्ति पर दिया जोर

अमित शाह ने धर्मेंद्र के अभिनय की रेंज की तारीफ करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो 'शोले' में इस प्रकार का रोल करता है, वही 'चुपके-चुपके' में बिल्कुल अलग प्रकार का रोल करता है। धर्मेंद्र जी की देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्में मैंने देखी हैं। मैंने उनकी फिल्म 'आंखें' कई बार देखी है। उस वक्त भी लगता था ये सच्चा देशभक्त है। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि धरम जी किसान के बेटे थे और देश से बहुत प्यार करते थे। भगवान उनकी महान आत्मा को शांति दे।"

Updated on:

12 Dec 2025 12:47 pm

Published on:

12 Dec 2025 11:22 am

