सायरा बानो ने दिलीप कुमार के लिए किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘मुझे उन पलों की याद आती है जो मैंने…’

आपको बता दें कि दिलीप साहब का परिवार काफी बड़ा था और शादी के बाद उनकी बहनों ने सायरा की जिंदगी को नरक बना दिया था। जैसे कि जब सायरा नहाने जातीं तो उसी वक्त बहनों को भी बाथरूम का इस्तेमाल करना होता था, और सायरा के मेहमानों के आने पर भी घर में लड़ाई झगड़ा करना और बड़ा मुद्दा बनाना और उनको बेवजह ताने सुनाना। इस बारे में बात करते हुए दिलीप कुमार ने बताया कि वो ये सब चुपचाप देखते रहते थे और अपनी बहनों का साथ देते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी सायरा ने कभी उफ्फ हमेशा खुश रहती थीं। मगर घर का तनावभरा माहौल उनके शरीर पर बुरा असर डालने लगा था। लंदन में सायरा के लम्बे इलाज के बाद दिलीप कुमार ने सायरा के साथ उनके घर में रहने का फैसला किया ताकि वो घर के झगड़ों से बच सकें।