मनोरंजन

‘मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा काम…’, पाकिस्तान जाने को लेकर आलिया भट्ट ने दिया सटीक जवाब

Alia Bhatt In Red Sea Film Festival 2025: बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। इस इवेंट की कुछ फोटोज और क्लिप्स भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं। वहीं, एक फैन द्वारा पूछे गए एक सवाल पर आलिया का जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 11, 2025

Alia Bhatt in Red Sea Film Festival 2025

रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट। (फोटो सोर्स: aliaabhatt)

Alia Bhatt on Visiting Pakistan: आलिया भट्ट बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने कम उम्र में एक्टिंग की शुरुआत की। आलिया ने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर ये साबित कर दिया कि वो एक वर्स्टाइल अभिनेत्री हैं और वो किसी भी तरह की भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने 'गंगूबाई', 'राजी', 'डिअर जिंदगी', और 'डार्लिंग' जैसी फिल्मों में अपने किरदार को जिया है। शायद यही वजह है कि आलिया भट्ट की फैन फॉलोविंग बहुत ज्यादा। देश-विदेश में उनके चाहने वाले हैं।

रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में आलिया भट्ट (Alia Bhatt In Red Sea Film Festival 2025)

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं। इस फेस्टिवल में आलिया को गोल्डन ग्लोब होराइजन अवॉर्ड (Golden Globe Horizon Award) से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी एक्ट्रेस इस इवेंट में शिरकत कर चुकी हैं। .

सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट

आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से Red Sea Film Festival 2025 की कुछ फोटोज और क्लिप्स शेयर कीं। आलिया की इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। इवेंट के एक पैनल डिस्कशन में फैंस के सवाल पर आलिया के जवाब भी वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अपने फैंस के हर मुद्दे से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इन सवालों में से ही एक फैन का सवाल और उस पर आलिया का जवाब अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

‘क्या पाकिस्तान आएंगी आलिया?’ (If She Would Wver Visit The Pakistan)

TOI के अनुसार, इवेंट के एक पैनल डिस्कशन में एक पाकिस्तानी फैन ने पूछा, ‘क्या आप कभी पाकिस्तान आएंगी?’ तो आलिया ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा काम मुझे ले जाएगा।’ बस फिर क्या था आलिया का ये सटीक जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर भी फैंस कमेंट्स कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी यूजर्स ने लिखा, ‘आलिया ने कितनी खूबसूरती से हैंडल किया, लव यू!’।

जब बेटी राहा के बारे में किया गया सवाल

आलिया ने राहा पर बात करते हुए कहा, ‘राहा अब बड़ी हो गई है और पैपराजी को पहचानने लगी है। उसकी सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी होने लगी है। वो मुझसे भी सवाल करने लगी है। वो मुझसे पूछती है कि मैं कहां जा रही हूं और कब लौटूंगी।’

इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करने का होता है प्रेशर?

जब एक फैन ने आलिया से पूछा कि क्या वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को रिप्रेजेंट करने के प्रेशर को फील करती हैं, तो आलिया ने जवाब दिया, ‘यह प्रेशर नहीं, गर्व की बात है।’ इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘मैं चाहे जो हो जाए, हमेशा क्यूरियस रहना चाहती हूं।’

सफलता और असफलता दोनों इंसान को सतर्क बनाते हैं

इसके साथ ही अपने शुरूआती दौर को याद करते हुए आलिया ने कहा, ‘इंडस्ट्री में अपने शुरुआत के दौरान में काफी छोटी थी और मैं हर तरफ भाग रही थी, सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। 17-18 साल की वो आलिया बहुत बिंदास थी। अब भी मैं बिंदास और उत्साही हूं, लेकिन अब मेरा तरीका बदल गया है। मेरे हर कदम में अब कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सक्सेस और फेलियर दोनों इंसान को सतर्क बना देते हैं। मगर मैं उस 18 साल वाली आलिया को जिंदा रखना चाहती हूं जो बेखौफ और बिंदास थी, जिसे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा।’

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर
मनोरंजन
Dharmendra Photos

11 Dec 2025 06:15 pm

Hindi News / Entertainment / 'मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा काम…', पाकिस्तान जाने को लेकर आलिया भट्ट ने दिया सटीक जवाब

