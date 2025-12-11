‘मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा काम…’, पाकिस्तान जाने को लेकर आलिया भट्ट ने दिया सटीक जवाब

इसके साथ ही अपने शुरूआती दौर को याद करते हुए आलिया ने कहा, ‘इंडस्ट्री में अपने शुरुआत के दौरान में काफी छोटी थी और मैं हर तरफ भाग रही थी, सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। 17-18 साल की वो आलिया बहुत बिंदास थी। अब भी मैं बिंदास और उत्साही हूं, लेकिन अब मेरा तरीका बदल गया है। मेरे हर कदम में अब कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सक्सेस और फेलियर दोनों इंसान को सतर्क बना देते हैं। मगर मैं उस 18 साल वाली आलिया को जिंदा रखना चाहती हूं जो बेखौफ और बिंदास थी, जिसे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा।’