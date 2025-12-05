Actress Diamond Rings : सामंथा नहीं, इस एक्ट्रेस की डायमंड रिंग महंगी, देखिए इन 5 स्टार्स की इंगेजमेंट रिंग

आलिया और सामंथा की फाइल फोटो | Photo- Alia and Samantha/Instagram
Actress Expensive Diamond Ring Price : एक्ट्रेस सामंथा की शादी में डायमंड रिंग की चर्चा खूब हुई। पर आपको जानकार ये हैरानी हो सकती है कि इससे महंगी रिंग ये एक्ट्रेस पहनी चुकी है। उस अंगूठी की कीमत करीब 03 करोड़ रुपए बताई जाती है। पर बात सिर्फ कीमत की नहीं है। वेडिंग रिंग किसी भी दुल्हन की लाइफ का सबसे खास और इमोशनल हिस्सा होती है। इसलिए ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं। आजकल शादियों में यूनिक और अलग डिजाइन की रिंग लेने का ट्रेंड है। जितनी हटकर रिंग, उतना बड़ा स्टेटमेंट। तो चलिए जानते हैं भारत की उन 5 सबसे यूनिक, ट्रेंडी और बेहद खूबसूरत वेडिंग रिंग्स के बारे में, जिनकी चर्चा हर जगह रही।
सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में शादी की। सामंथा की लोजेंज पोर्ट्रेट-कट डायमंड रिंग ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ग्रीक डिजाइनर थियोडोर सावोपोलोस ने इसे खास तौर पर कस्टमाइज्ड किया था। इसकी खासियत है कि सेंटर में 2 कैरेट का लोजेन्ज पोर्ट्रेट-कट डायमंड है, उसके चारों तरफ 8 पोर्ट्रेट-कट डायमंड पेटल्स बने हुए हैं। ये रिंग लगभग ₹1.5 करोड़ की बताई जा रही है। इस रिंग का कनेक्शन मुगल बादशाह शाहजहां से भी है।
आदिति राव हैदरी की रिंग सिम्बॉलिक और रोमांटिक बताई जाती है। ये रिंग तोई एट मोई थीम पर है, जिसका मतलब होता है “यू एंड मी”। रिंग में एक राउंड डायमंड, एक पियर-शेप्ड डायमंड और दोनों ही गोलकुंडा माइन्स से लिए गए हैं। इस रिंग का दाम (Price) लगभग ₹50 लाख से ₹1 करोड़ है। रिंग का बैंड भी काफी हटकर है। इसमें छोटे-छोटे थॉर्न एम्बेडेड हैं, जो कि “Love is Pain” थीम को दिखाते हैं। 2024 में इंगेजमेंट के बाद ये रिंग इंस्टाग्राम और फैशन मैगजीन्स में खूब ट्रेंड में रही थी।
आलिया की रिंग खूबसूरती से ज्यादा उसके इमोशनल कनेक्शन के कारण चर्चा में रही। उनकी रिंग 8-कैरेट सोलिटेयर, जो कि मशहूर ब्रांड वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स ने बनाया है। इसमें है 8-कैरेट का ओवल-कट डायमंड के साथ बैंड पर 8 छोटे डायमंड लगे हुए हैं। 8 नंबर रणबीर कपूर का लकी नंबर है और नीतू कपूर का बर्थडे भी है। इसीलिए इस रिंग में यह पर्सनल टच की तरह इस्तेमाल किया गया है। रिंग के अंदर ही “Mrs. Hipster” भी एनग्रेव्ड किया गया है, जिससे ये और क्यूट लगती है। इस रिंग का Price लगभग ₹3 करोड़ है। 2022 शादी के बाद यह रिंग ज्वेलरी ब्लॉग्स पर खूब छाई रही थी।
कैटरीना कैफ की टिफनी सोलेस्टे रिंग बेहद हट कर है। कैटरीना की रिंग उन लोगों के लिए आइडियल है जो हमेशा ही कुछ अलग की खोज में रहते हैं। रिंग के सेंटर में है 2 कैरेट का ब्लू तंजानाइट (जो कि बहुत रेयर जेमस्टोन है) लगा हुआ है। उसके चारों ओर राउंड ब्रिलियंट डायमंड्स की डबल रो, और पूरा सेटिंग प्लेटिनम में है। इसको देखकर लगता है कि यह कहीं न कहीं प्रिंसेस डायना की फेमस सैफायर रिंग से इंस्पायर्ड है। इस में 2021 में “Rare Colour Trend” सेट किया और खूब चर्चा में थी। इसके Price की बात करें तो ये लगभग ₹7.41 लाख की है।
विद्या बालन हमेशा से अपनी क्लासिक और ट्रेडिशनल चॉइस के लिए जानी जाती हैं, और उनकी वेडिंग रिंग भी इसी का एक खूबसूरत इग्जैम्पल है। इस रिंग के सेंटर में है गहरी लाल रूबी और बाकी बैंड पूरा एंटीक प्योर गोल्ड से बना है। यह रिंग डायमंड की बजाय कलर्ड जेमस्टोन को हाईलाइट करती है, जो इसे और भी कल्चरल और मीनिंगफुल बनाती है। 2012 शादी के बाद ये रिंग “Meaningful & Cultural Jewellery” के लिए काफी चर्चा में थी। इसका दाम लगभग ₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक है।
डिस्क्लेमर - एक्ट्रेस की दी गई रिंग की जानकारी अलग-अलग ऑनलाइन स्त्रोतों से ली गई है। कीमत आदि का दावा पत्रिका नहीं करता है। यहां दी गई जानकारी सिर्फ सूचना और मनोरंजन के लिए दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य