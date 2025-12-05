5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Dhurandhar Reactions : ना रणवीर, ना संजय दत्त… LOOK के मामले में ये एक्टर मार गया बाजी, जानिए कैसे

Dhurandhar Reactions on Look : फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त जैसे कमाल के सितारे हैं। आज ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आइए, जानते हैं कि LOOK के मामले में कौन-सा स्टार बाजी मारते दिख रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Dec 05, 2025

Dhurandhar Twitter Review, Ranveer Singh, Sanjay Dutt, akshaye khanna, is Real Dhurandhar,

फिल्म धुरंधर का पोस्टर | Photo- B62 Studios and Jio Studios

Dhurandhar Reactions on Look : फिल्म 'धुरंधर' पर दर्शकों के धांसू रिएक्शन आने लगे हैं। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना जैसे तमाम एक्टर्स हैं। हम सबका लुक देख चुके हैं। जैसे- रणवीर सिंह इसमें लंबे बाल, बियर्ड के साथ दिख रहे हैं। इनके लुक को भी लोगों ने पसंद किया पर, सोशल मीडिया (Dhurandhar Twitter X Reactions) पर एक और लुक को लेकर चर्चा है। ये एक्टर सब पर भारी पड़ता दिख रहा है।

LOOK के मामले में धुरंधर निकला ये एक्टर

वैसे तो फिल्म धुरंधर में सबका लुक एक से बढ़कर एक है। पर, अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म रिलीज के बाद लुक के पीछे का असली दम पता चलता है। सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के लुक को लेकर खूब रिएक्शन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं-

अक्षय खन्ना हैं असली धुरंधर

एक यूजर ने अक्षय की फोटो के साथ लिखा हैं-

अक्षय खन्ना हैं वन मैन शो…

एक्टर अक्षय खन्ना के लुक को लेकर एक नहीं कई रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने ये लिखा है- अक्षय खन्ना हैं वन मैन शो…। इस तरह के तमाम कमेंट्स अक्षय खन्ना को लेकर आ रहे हैं।

मिड लेंथ हेयरस्टाइल के साथ अक्षय खन्ना

असल जिंदगी में अक्षय खन्ना को हम कम बालों के साथ देखते हैं। पर इसमें उनको मिड लेंथ हेयरस्टाइल के साथ दिखाया गया है। इनका इंटेंस लुक यूजर्स को पसंद आ रहा है।

अक्षय की ड्रेस भी दमदार

इस फिल्म में अक्षय स्प्रैड कॉलर वाली शर्ट पहने हैं। ब्लैक कलर की शर्ट में वाकई अक्षय कमाल के दिख रहे हैं। वैसे आपको किसका लुक पसंद आ रहा है, कमेंट करके बताएं।

ये भी पढ़ें

Ranveer Singh ने मां चामुंडा का किया था अपमान, अब पोस्ट कर मांगी माफी, बोले- मेरा इरादा…
बॉलीवुड
Ranveer Singh apologises after trolling over claims he insulted Goddess Chamunda devi in Kantara Chapter 1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood News

रणवीर सिंह

संजय दत्त

Published on:

05 Dec 2025 11:42 am

Hindi News / Lifestyle News / Dhurandhar Reactions : ना रणवीर, ना संजय दत्त… LOOK के मामले में ये एक्टर मार गया बाजी, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

"धुरंधर" एक्टर रणवीर सिंह का डाइट प्लान, रोज खाते हैं शिलाजीत, अश्वगंधा…

Ranveer Singh, Dhurandhar Movie, Dhurandhar Actor Ranveer Singh, dhurandhar, Dhurandhar movie Ranveer Singh,
लाइफस्टाइल

सामंथा की डायमंड रिंग बेहद खास है

Samantha Diamond Ring, Samantha Ruth Prabhu Wedding Ring, Samantha Vintage Diamond Ring,
लाइफस्टाइल

Samantha खुद करोड़ों की मालकिन, जानिए सामंथा के पति राज निदिमोरू हैं कितने पैसे वाले

Samantha Husband
लाइफस्टाइल

मनोज बाजपेयी ने 19 साल शादीशुदा जीवन के बाद खोले ये राज!

Manoj Bajpayee Relationship Tips, Manoj Bajpayee Married life, Happy Married life secret, Relationship Tips In Hindi,
रिलेशनशिप

World AIDS Day 2025 : एड्स का दर्द झेलते बच्चों की कहानी, कहा- “HIV Positive में भी जाति खोजते हैं…”

World AIDS Day 2025 Special, World AIDS Day 2025 News, HIV Positive Children Real Story, World AIDS Day 2025 Story In Hindi, एड्स दिवस 2025,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.