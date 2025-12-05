Dhurandhar Reactions : ना रणवीर, ना संजय दत्त… LOOK के मामले में ये एक्टर मार गया बाजी, जानिए कैसे

फिल्म धुरंधर का पोस्टर | Photo- B62 Studios and Jio Studios
Dhurandhar Reactions on Look : फिल्म 'धुरंधर' पर दर्शकों के धांसू रिएक्शन आने लगे हैं। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना जैसे तमाम एक्टर्स हैं। हम सबका लुक देख चुके हैं। जैसे- रणवीर सिंह इसमें लंबे बाल, बियर्ड के साथ दिख रहे हैं। इनके लुक को भी लोगों ने पसंद किया पर, सोशल मीडिया (Dhurandhar Twitter X Reactions) पर एक और लुक को लेकर चर्चा है। ये एक्टर सब पर भारी पड़ता दिख रहा है।
वैसे तो फिल्म धुरंधर में सबका लुक एक से बढ़कर एक है। पर, अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म रिलीज के बाद लुक के पीछे का असली दम पता चलता है। सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के लुक को लेकर खूब रिएक्शन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं-
एक यूजर ने अक्षय की फोटो के साथ लिखा हैं-
अक्षय खन्ना हैं वन मैन शो…
एक्टर अक्षय खन्ना के लुक को लेकर एक नहीं कई रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने ये लिखा है- अक्षय खन्ना हैं वन मैन शो…। इस तरह के तमाम कमेंट्स अक्षय खन्ना को लेकर आ रहे हैं।
असल जिंदगी में अक्षय खन्ना को हम कम बालों के साथ देखते हैं। पर इसमें उनको मिड लेंथ हेयरस्टाइल के साथ दिखाया गया है। इनका इंटेंस लुक यूजर्स को पसंद आ रहा है।
इस फिल्म में अक्षय स्प्रैड कॉलर वाली शर्ट पहने हैं। ब्लैक कलर की शर्ट में वाकई अक्षय कमाल के दिख रहे हैं। वैसे आपको किसका लुक पसंद आ रहा है, कमेंट करके बताएं।
