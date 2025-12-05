Dhurandhar Reactions : ना रणवीर, ना संजय दत्त… LOOK के मामले में ये एक्टर मार गया बाजी, जानिए कैसे

Dhurandhar Reactions on Look : फिल्म 'धुरंधर' पर दर्शकों के धांसू रिएक्शन आने लगे हैं। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना जैसे तमाम एक्टर्स हैं। हम सबका लुक देख चुके हैं। जैसे- रणवीर सिंह इसमें लंबे बाल, बियर्ड के साथ दिख रहे हैं। इनके लुक को भी लोगों ने पसंद किया पर, सोशल मीडिया (Dhurandhar Twitter X Reactions) पर एक और लुक को लेकर चर्चा है। ये एक्टर सब पर भारी पड़ता दिख रहा है।