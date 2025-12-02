Samantha Husband: सामंथा के पति हैं B.Tech पास, इस तरह बने OTT King, संपत्ति से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल



राज निदिमोरू एक सफल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उनकी संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज निदिमोरू की कुल संपत्ति लगभग 85 से 89 करोड़ रुपये आंकी जाती है, जो करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।हालांकि यह साफ नहीं है कि वह हर फिल्म या सीरीज के लिए कितनी फीस लेते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के रूप में उनकी कमाई टॉप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की ही तरह है। सामंथा रूथ प्रभु(Samantha Ruth Prabhu) की नेट वर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 100-110 करोड़ रुपये के बीच होगी। साउथ इंडस्ट्रीज में उनके फिल्मी कामों की वजह से उन्हें बढ़िया रकम फीस के तौर पर दिया जाता है।