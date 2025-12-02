Patrika LogoSwitch to English

Samantha Husband: सामंथा के पति हैं B.Tech पास, इस तरह बने OTT King, संपत्ति से लेकर लग्जरी लाइफस्टाइल

सामंथा के पति राज निदिमोरू मशहूर फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं। राज ने कई मशहूर फिल्म और वेब सीरीज बनाई है। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले राज अमेरिका में नौकरी किया करते थे। भारत वापस आने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 02, 2025

Samantha Husband

Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru(Image-Insta/samantharuthprabhuoffl)

Samantha Ruth Prabhu Husband: साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु(Samantha Ruth Prabhu) ने आखिरकार अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दे ही दिया। 1 दिसंबर की सुबह से ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज थी कि सामंथा ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू(Raj Nidimoru) संग चुपचाप शादी कर ली है। अब एक्ट्रेस ने खुद अपनी वेडिंग फोटोज पोस्ट कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। मंदिर में इस शादी का आयोजन किया गया है। इसके बाद से शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है। साथ ही इस बात की भी चर्चा हो रही है कि राज निदिमोरू कौन हैं ?

Samantha Husband: कौन हैं राज निदिमोरू?


राज निदिमोरू एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं, जो फिल्ममेकिंग डुओ Raj & DK का अहम हिस्सा हैं। इंडस्ट्री में उनकी पहचान उन क्रिएटिव फिल्मकारों में होती है, जिन्होंने कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा और बेहतरीन वेब सीरीज बनाई है। राज के चर्चित प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें सिनेमा बंदी, शोर इन द सिटी, अनपॉज्ड, द फैमिली मैन (सीजन 1,2,3), सिटाडेल: हनी बन जैसी फिल्में शामिल हैं। खास बात यह है कि द फैमिली मैन 2 में खुद सामंथा रुथ प्रभु ने भी अहम भूमिका निभाई थी।

Samantha Husband: राज की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी


आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जन्में राज ने भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद वह अमेरिका चले गए। टेक इंडस्ट्री में काम करते हुए ही उन्हें फिल्ममेकिंग की ओर रुझान हुआ और इसी जुनून के कारण उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपना रुख कर लिया। 2009 में उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म ‘99’ से डायरेक्शन की शुरुआत की। इसके बाद उनकी कहानियां, निर्देशन और यूनिक स्टोरीटेलिंग का अंदाज दर्शकों के बीच खूब पसंद किया गया। आज उनकी फिल्में और सीरीज ओटीटी और थिएटर्स दोनों जगह जबरदस्त कामयाबी हासिल कर रही हैं।

Samantha Ruth Prabhu Husband: राज निदिमोरू की नेट वर्थ


राज निदिमोरू एक सफल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उनकी संपत्ति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज निदिमोरू की कुल संपत्ति लगभग 85 से 89 करोड़ रुपये आंकी जाती है, जो करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।हालांकि यह साफ नहीं है कि वह हर फिल्म या सीरीज के लिए कितनी फीस लेते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के रूप में उनकी कमाई टॉप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की ही तरह है। सामंथा रूथ प्रभु(Samantha Ruth Prabhu) की नेट वर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति लगभग 100-110 करोड़ रुपये के बीच होगी। साउथ इंडस्ट्रीज में उनके फिल्मी कामों की वजह से उन्हें बढ़िया रकम फीस के तौर पर दिया जाता है।

Updated on:

02 Dec 2025 01:21 pm

Published on:

02 Dec 2025 01:13 pm

