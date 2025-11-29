Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

एक्टर धर्मेंद्र की शोले वाली बाइक 50 साल बाद कैसी है, इमोशनल करने वाला VIDEO 'पत्रिका' पर देखिए

Actor Dharmendra Bike Video : दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की शोले फिल्म की बाइक इफ्फी 2025 में प्रदर्शित की गई। हम वहां पर खास वीडियो और बाइक की खास जानकारी आपको बताने जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Nov 29, 2025

Dharmendra death, Dharmendra hema malini, Dharmendra news, dharmendra Bike, Dharmendra Sholay Bike,

इफ्फी 2025 में प्रदर्शनी में लगी शोले की बाइक की तस्वीर | Photo- Patrika

Actor Dharmendra Bike Sholay Movie : दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को फैंस याद कर रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी तमाम यादें हैं। जिसमें से एक है- शोले फिल्म की बाइक। इस पर गाना "ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे" की शूटिंग की गई थी। शायद ही कोई सिनेमा लवर होगा जिसके दिलो-दिमाग में इस बाइक की तस्वीर ना हो! ये बाइक कब की है, ये स्पेशल बाइक मिलिट्री से जुड़ी है… इस तरह की तमाम अनसुनी बातों को आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। आइए, अपने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को इस खास वीडियो के साथ याद करते हैं-

तो चलिए, निकलते हैं इस स्पेशल बाइक की कहानी की सफर में...

शोले का ये दोस्ती… गाना 5 मिनट का, 21 दिन में शूट

इफ्फी 2025 में शोले फिल्म के 50 साल पूरे होने पर इस बाइक को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया था। हर कोई इस बाइक को देखकर थम जा रहा था। वहां पर दी गई जानकारी के मुताबिक, "ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे" ये पांच मिनट का गाना 21 दिन में शूट किया गया था। रामनगर बेंगलुरु (कर्नाटक) के पास इसकी शूटिंग की गई थी। इस तरह से दिल को छूने वाला शोले का ये शूट किया गया था। बता दें, कर्नाटक सरकार की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई थी।

Dharmendra Bike Photo | एक्टर धर्मेंद्र बाइक की फोटो

ये बाइक साल 1942 में मैनुफैक्चर की गई थी। इस मॉडल का प्रोडक्शन साल 1937 में शुरू हुई थी। इस बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर MYB 3047 है, जिसको आप बाइक की तस्वीर में देख सकते हैं। इस W सीरीज की बाइक को ब्रिटेन वॉर के समय यूज किया गया था।

इफ्फी 2025 में खास तरीके से याद किए गए धर्मेंद्र

शोले की बाइक आज भी एकदम सही अवस्था में है। ये तस्वीर और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो लेटेस्ट की है। उम्मीद है कि इस बाइक को इसी तरह सहेज कर रखा जाएगा जिसे आने वाली जेनरेशन भी देखेगी। बता दें, इफ्फी की क्लोजिंग सेरेमनी पर दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को स्पेशल तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही वेव्स सिनेमा बाजार कार्यक्रम के अंतिम दिन भी एक्टर धर्मेंद के लिए मौन रखा गया था।

Death Hole : कहानी उस डेथ होल की, जिसके नीचे खड़े होते ही मिनटों में मौत… पत्रिका की टीम ने ग्राउंड पर जाकर देखा वो होल
Patrika Special News
Death Hole, story of death hole, Reis Magos Fort, Oldest Fort of Goa,

