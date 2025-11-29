एक्टर धर्मेंद्र की शोले वाली बाइक 50 साल बाद कैसी है, इमोशनल करने वाला VIDEO ‘पत्रिका’ पर देखिए

इफ्फी 2025 में प्रदर्शनी में लगी शोले की बाइक की तस्वीर | Photo- Patrika
Actor Dharmendra Bike Sholay Movie : दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को फैंस याद कर रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी तमाम यादें हैं। जिसमें से एक है- शोले फिल्म की बाइक। इस पर गाना "ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे" की शूटिंग की गई थी। शायद ही कोई सिनेमा लवर होगा जिसके दिलो-दिमाग में इस बाइक की तस्वीर ना हो! ये बाइक कब की है, ये स्पेशल बाइक मिलिट्री से जुड़ी है… इस तरह की तमाम अनसुनी बातों को आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। आइए, अपने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को इस खास वीडियो के साथ याद करते हैं-
तो चलिए, निकलते हैं इस स्पेशल बाइक की कहानी की सफर में...
इफ्फी 2025 में शोले फिल्म के 50 साल पूरे होने पर इस बाइक को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया था। हर कोई इस बाइक को देखकर थम जा रहा था। वहां पर दी गई जानकारी के मुताबिक, "ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे" ये पांच मिनट का गाना 21 दिन में शूट किया गया था। रामनगर बेंगलुरु (कर्नाटक) के पास इसकी शूटिंग की गई थी। इस तरह से दिल को छूने वाला शोले का ये शूट किया गया था। बता दें, कर्नाटक सरकार की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई थी।
ये बाइक साल 1942 में मैनुफैक्चर की गई थी। इस मॉडल का प्रोडक्शन साल 1937 में शुरू हुई थी। इस बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर MYB 3047 है, जिसको आप बाइक की तस्वीर में देख सकते हैं। इस W सीरीज की बाइक को ब्रिटेन वॉर के समय यूज किया गया था।
शोले की बाइक आज भी एकदम सही अवस्था में है। ये तस्वीर और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो लेटेस्ट की है। उम्मीद है कि इस बाइक को इसी तरह सहेज कर रखा जाएगा जिसे आने वाली जेनरेशन भी देखेगी। बता दें, इफ्फी की क्लोजिंग सेरेमनी पर दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को स्पेशल तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही वेव्स सिनेमा बाजार कार्यक्रम के अंतिम दिन भी एक्टर धर्मेंद के लिए मौन रखा गया था।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य