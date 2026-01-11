Glitter Lipstick: सिंपल लिपस्टिक से हो गई हैं बोर? ट्राई करें ये 5 ग्लिटर शेड्स, पार्टी में सब आपको ही देखेंगे

Glitter Lipstick Trend: आजकल मेकअप का ट्रेंड पूरी तरह से शाइन और स्पार्कल हो रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा क्रेज ग्लिटर लिपस्टिक का देखने को मिल सकता है। अब सिर्फ मैट या न्यूड शेड्स से काम नहीं चलता, थोड़ी सी चमक हो तो पूरा लुक ही नेक्स्ट लेवल लग सकता है। पार्टी, शादी, फेस्टिवल या नाइट आउट हो, जब होंठ ग्लॉसी और ग्लिटर से भरे होते हैं, तो पूरा चेहरा ग्लो करने लगता है। सिर्फ एक स्वाइप में ही बोल्ड, स्टाइलिश और ग्लैमरस वाइब आ जाती है, जो आपको भीड़ में सबसे अलग और सबसे ज्यादा चमकदार बना सकती है।