11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Glitter Lipstick: सिंपल लिपस्टिक से हो गई हैं बोर? ट्राई करें ये 5 ग्लिटर शेड्स, पार्टी में सब आपको ही देखेंगे

Glitter Lipstick: सिंपल लिपस्टिक से बोर हो चुके हैं? अब पाइए सेलेब्रिटी जैसा ग्लैमरस लुक बस एक स्वाइप में। शादी हो या पार्टी, ग्लिटर लिपस्टिक का नया ट्रेंड आपके पूरे चेहरे पर ग्लो ला देगा। यहां जानिए इस साल के सबसे हिट स्पार्कल लिपस्टिक शेड्स जो ट्रेंड सेंटर हो सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 11, 2026

Top glitter lipstick shades, Glamorous glitter lipstick range

Trendy Glitter Lipstick Shades | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Glitter Lipstick Trend: आजकल मेकअप का ट्रेंड पूरी तरह से शाइन और स्पार्कल हो रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा क्रेज ग्लिटर लिपस्टिक का देखने को मिल सकता है। अब सिर्फ मैट या न्यूड शेड्स से काम नहीं चलता, थोड़ी सी चमक हो तो पूरा लुक ही नेक्स्ट लेवल लग सकता है। पार्टी, शादी, फेस्टिवल या नाइट आउट हो, जब होंठ ग्लॉसी और ग्लिटर से भरे होते हैं, तो पूरा चेहरा ग्लो करने लगता है। सिर्फ एक स्वाइप में ही बोल्ड, स्टाइलिश और ग्लैमरस वाइब आ जाती है, जो आपको भीड़ में सबसे अलग और सबसे ज्यादा चमकदार बना सकती है।

मॉव पेटल स्पार्कल लिपस्टिक (Mauve Petal Sparkle Lipstick)

यह शेड उन लोगों के लिए है जो सिंपल लेकिन एलिगेंट दिखना चाहती हैं। फूलों जैसी सॉफ्टनेस और ग्लिटरी शाइन के साथ यह डे-पार्टी और लंच डेट के लिए एकदम परफेक्ट हो सकती है।

रेडिएंट मॉव ग्लिटर लिपस्टिक (Radiant Mauve Glitter Lipstick)

अगर आपको एक्स्ट्रा शाइन पसंद है, तो यह शेड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इसका ग्लिटर आपके होंठों को 3D इफेक्ट देता है, जिससे वे शाम की लाइट में और भी ज्यादा ग्लोइंग और फुलर दिख सकते हैं।

मिडनाइट गोल्ड डस्ट लिपस्टिक (Midnight Gold Dust Lipstick)

ये लिपस्टिक बोल्ड और रॉयल लुक चाहने वालों की पहली चॉइस हो सकती है। डार्क बेस पर गोल्डन ग्लिटर वाली यह लिपस्टिक किसी भी ग्रैंड नाइट पार्टी या रिसेप्शन में आपको सबसे अलग और ग्लैमरस दिखा सकती है।

रोज मॉव ग्लिटर लिपस्टिक (Rose Mauve Glitter Lipstick)

पिंक शेड़ और मॉव का यह मिक्स फेस्टिवल और शादी के सीजन के लिए बेस्ट है। यह ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा जाता है और आपको एक परफेक्ट फेस्टिव रेडी लुक दे सकता है।

रोज क्वार्ट्ज स्पार्कल लिपस्टिक (Rose Quartz Sparkle Lipstick)

यह लिपस्टिक शेड आपको फ्रेश और यूथफुल लुक दे सकता है। इसका ग्लासी फिनिश ग्लो इतना शानदार है कि आपको अलग से ग्लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमल मेकअप के लिए यह बेस्ट चॉइस हो सकती है।


ये भी पढ़ें

Lipstick Shades 2026: फेयर स्किन टोन के लिए 2026 की बेस्ट लिपस्टिक शेड्स जो हर लुक पर जचें
लाइफस्टाइल
Trending Lipstick Shades 2026, rustic wine lipstick, caramel shade lipstick, peach pink shade lipstick, magenta shade

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

11 Jan 2026 05:20 pm

Hindi News / Lifestyle News / Glitter Lipstick: सिंपल लिपस्टिक से हो गई हैं बोर? ट्राई करें ये 5 ग्लिटर शेड्स, पार्टी में सब आपको ही देखेंगे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Swami Vivekananda Jayanti Quotes: सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, संकल्प चाहिए… निराशा में भी उम्मीद जगा देंगे स्वामी विवेकानंद के ये विचार

Indian monk Swami Vivekananda, Swami Vivekananda inspiration for students and youth, Swami Vivekananda quotes, Motivational thoughts of Swami Vivekananda
लाइफस्टाइल

पुरानी ड्रेस छोड़ें, इस बार ट्राई करें 'रोजफायर' और 'रीगल ग्रीन' शेड्स, देखें बेस्ट लोहड़ी लुक की लिस्ट

Traditional Lohri festive look, Lohri party wear suit 2026, Traditional Punjabi Look for Lohri
लाइफस्टाइल

तेज चलने वाले लोग कैसे होते हैं? साइंस ने बताए चौंकाने वाले पर्सनैलिटी संकेत

Walking Pace and Mindset, Fast Walker Study, Conscientiousness and Walking,
लाइफस्टाइल

White Rann of Kutch: भारत में यहां बसती है ‘सपनों की दुनिया’! एक बार देख लिया तो वापस आने का मन नहीं करेगा

White Rann of Kutch
लाइफस्टाइल

ना नोटिस, ना फायर फिर भी दबाव, Quiet Firing की सच्चाई

Quiet Firing Meaning, Quiet Firing in Workplace, Quiet Firing Explained,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.