पहाड़ पर चल रहा तलाक और ब्रेकअप का नया ट्रेंड, Alpine Divorce के कारण खौफ में महिलाएं!

भले ही यह आज टिकटॉक और एक्स (X) पर ये ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसका मूल 1893 की एक कहानी में है। मतलब ये नया ट्रेंड सालों पुराना है। लेखक रॉबर्ट बर्र (Robert Barr) ने 'एन अल्पाइन डिवोर्स' नाम से एक लघु कथा लिखी थी। इसमें एक पति अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे स्विस आल्प्स की पहाड़ियों में ले जाकर मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रचता है।