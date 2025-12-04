Couple Trip Plan: शाही किलों से लेकर रोमांटिक झीलों तक… कपल्स के लिए जयपुर के बेहतरीन स्पॉट्स, सर्दियों का मौसम परफेक्ट

जयपुर से 10 किलोमीटर दूर इस बाग को महाराजा सवाई जयसिंह ने अपनी दूसरी रानी के लिए उपहार स्वरूप बनवाया था। इस बाग को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून और सर्दियों के महीनों के बीच है क्योंकि यही वह समय होता है जब फूल पूरी तरह खिले होते हैं। जुलाई से मार्च तक का समय सबसे बेहतर रहता है। बगीचे में अक्सर मोर घूमते रहते हैं। यह बगीचा कई फिल्मों की शूटिंग का भी केंद्र रहा है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय अनिल कपूर और श्रीदेवी अभिनीत प्रसिद्ध फिल्म 'लम्हे' है। यह फोटोग्राफी, इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी जगह है।