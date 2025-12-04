4 दिसंबर 2025,

जयपुर

Couple Trip Plan: शाही किलों से लेकर रोमांटिक झीलों तक… कपल्स के लिए जयपुर के बेहतरीन स्पॉट्स, सर्दियों का मौसम परफेक्ट

Couple Trip Plan: गुलाबी नगरी जयपुर कपल्स को शाही विरासत के साथ प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम प्रदान करती है, जहां पहाड़ियों पर बसे राजसी किलों से लेकर शांत बगीचों तक, ऐसे पल मिलते हैं जो हमेशा के लिए दिलों में बस जाते हैं।

जयपुर

image

Kamal Mishra

image

चार्वी जैन

Dec 04, 2025

Jaipur Tourist place

कपल्स के लिए जयपुर में बेहतर स्पॉट (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। जयपुर शहर राजसी किलों, आकर्षक महलों और खूबसूरत बगीचों का खजाना है। ये सभी आकर्षण इस शहर को इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के संगम की तलाश में रहने वाले कपल्स के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं। रॉयल किलों का जादू, नाहरगढ़ में ढलता और उगता सूरज, जल महल का सुकून और पहाड़ों की ठंडक, सब मिलकर ऐसी यादें बनाते हैं, जिन्हें कपल्स कभी भूल नहीं पाते।

सिसोदिया रानी का बाग

जयपुर से 10 किलोमीटर दूर इस बाग को महाराजा सवाई जयसिंह ने अपनी दूसरी रानी के लिए उपहार स्वरूप बनवाया था। इस बाग को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून और सर्दियों के महीनों के बीच है क्योंकि यही वह समय होता है जब फूल पूरी तरह खिले होते हैं। जुलाई से मार्च तक का समय सबसे बेहतर रहता है। बगीचे में अक्सर मोर घूमते रहते हैं। यह बगीचा कई फिल्मों की शूटिंग का भी केंद्र रहा है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय अनिल कपूर और श्रीदेवी अभिनीत प्रसिद्ध फिल्म 'लम्हे' है। यह फोटोग्राफी, इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी जगह है।

सिसोदिया रानी का बाग जयपुर में आगरा रोड (NH-21) पर स्थित है। आप जयपुर शहर से टोंक रोड या शहर के किसी भी हिस्से से सीधे राजमहल पैलेस, गैलेक्सी सिनेमा, सूरजपोल और घाट की गुनी टनल होते हुए आगरा रोड पकड़कर आसानी से पहुंच सकते हैं। टनल से बाहर निकलकर कुछ ही किलोमीटर आगे दाईं तरफ सिसोदिया रानी गार्डन का प्रवेश द्वार मिलता है। आप सार्वजनिक परिवहन से जा रहे हैं तो, आगरा रोड की ओर जाने वाली बसें और ऑटो आसानी से उपलब्ध रहते हैं।

जल महल की खूबसूरती

मान सागर झील के बीच स्थित जल महल जयपुर में कपल्स के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यह महल नाहरगढ़ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। महल को करीब से देखने के लिए झील पर नाव की सवारी कर सकते हैं, या इस वास्तुशिल्प को एक अलग नजरिए से देखने के लिए झील के चारों ओर हाथी या ऊंट की सवारी कर सकते हैं।

जल महल का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी पानी के नीचे छिपी चार मंजिलें हैं, जो इसे वास्तव में अद्वितीय बनाती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय झील में महल का प्रतिबिंब अविश्वसनीय रूप से सुंदर नजर आता है। नाहरगढ़ पहाड़ियों की पृष्ठभूमि और शांत पानी का संगम इसे कपल्स के लिए परफेक्ट बनाता है। जल महल आमेर रोड पर स्थित है, जो जयपुर शहर के केंद्र से लगभग 8 किमी उत्तर में है। यहां आने के लिए आप टैक्सी, ऑटो-रिक्शा या ऐप-बेस्ड कैब से आसानी से पहुंच सकते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से यह लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर है।

पत्रिका गेट और जवाहर सर्किल

जवाहर सर्किल ऐसा गोलाकार पार्क है जो एशिया के सबसे बड़े हाईवे सर्कुलर पार्क का खिताब रखता है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है शाम 7 बजे का संगीतमय फव्वारा शो। रंग-बिरंगी लाइटों के साथ पानी के फव्वारे संगीत की धुन पर थिरकते हैं, जो एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहां का पत्रिका गेट जयपुर की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसकी नक्काशी और जीवंत रंग फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट हैं।

जॉगिंग ट्रैक, गुलाब का बगीचा और हरा-भरा परिवेश कपल्स को शांतिपूर्ण सैर और पिकनिक का मौका देता है। जवाहर सर्किल जेएलएन मार्ग पर स्थित है। अगर आप सिंधी कैंप या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, तो स्टेशन रोड से जेएलएन मार्ग की ओर बढ़ें। मालवीय नगर, बापू नगर या सी-स्कीम क्षेत्र से भी सीधे जेएलएन मार्ग पर पहुंचा जा सकता है। स्थानीय बस नंबर 2, 5, 11 या 31 इस रूट पर चलती हैं। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं, तो पार्क के चारों ओर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

नाहरगढ़ किला

नाहरगढ़ किला कपल्स के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच सबसे बेहतरीन है। इस वक्त मौसम सुहावना रहता है। यहां सूर्यास्त देखने के लिए शाम 4:30 - 5:00 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि सर्दियों में सूरज जल्दी डूबता है। यहां से पूरे गुलाबी शहर का 360 डिग्री पैनोरमिक व्यू मिलता है। शाम के समय यहां का शांत वातावरण और ठंडी हवाएं कपल्स के लिए रोमांटिक पलों को और भी खास बना देती हैं। फोटोग्राफी के लिए यह जगह बेस्ट है हर कोना एक परफेक्ट फ्रेम देता है।

नाहरगढ़ किले पर पहुंचने के दो मुख्य रूट हैं। सबसे लोकप्रिय रूट जयपुर-दिल्ली हाईवे से जयगढ़ रोड होते हुए है, जो कम चढ़ाई वाला है। दूसरा रूट आमेर की तरफ से है जो थोड़ा घुमावदार है लेकिन रास्ते का नजारा काफी मनमोहक है।

आमेर किला

आमेर किले की सबसे बड़ी खासियत हाथी की सवारी है। यहां पर कपल्स हाथी पर बैठकर पहाड़ी रास्ते से किले तक जा सकते हैं, जो एक यादगार और रोमांटिक अनुभव है। यहां का इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। किले के अंदर फोटोग्राफी के लिए कई खूबसूरत जगह हैं। मुगल गार्डन में राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, जो शाही अनुभव कराता है। शाम को यहां साउंड एंड लाइट शो भी होता है।

आमेर किला जयपुर शहर से लगभग 11 किमी उत्तर में स्थित है और यहां पहुंचना बेहद आसान है। मुख्य रूट जयपुर से आमेर रोड है। अगर आप शहर के केंद्र (MI रोड, हवा महल) से आ रहे हैं, तो आमेर रोड पकड़ें जो सीधे किले तक जाती है। रास्ते में आपको जल महल भी दिखेगा जहां फोटो के लिए रुक सकते हैं। बस नंबर 29 या 29A भी चलती है। हाथी की सवारी (सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक उपलब्ध) या जीप सवारी ले सकते हैं।

