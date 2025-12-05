राजस्थान: जॉर्जिया से MBBS…भारत में फेल, फिर खरीदी फर्जी डिग्री, एसओजी ने 3 नकली डॉक्टर पकड़े

एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक डॉक्टर दलाल है। जबकि दो डॉक्टर फर्जीवाड़ा कर एफएमजीई की फर्जी डिग्री लेने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में दौसा निवासी डॉ. पियूष कुमार त्रिवेदी, खेरवां (दौसा) निवासी डॉ. शुभम गुर्जर और खुरी कला निवासी डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर शामिल हैं।