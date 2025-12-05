Jaipur: फर्जी ओवर स्पीड चालान भेजकर हुई लाखों रुपए की साइबर ठगी, क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए 5,192 US डॉलर

Rajasthan Crime News: जयपुर शहर के एक व्यक्ति के साथ फर्जी ओवर स्पीड चालान भेजकर साइबर ठगों ने उसके क्रेडिट कार्ड से 5,192.52 यूएस डॉलर (लगभग 4.67 लाख रुपए) की राशि निकाल ली। यह मामला शिप्रा पथ थाने में दर्ज किया गया है। पीड़ित व्यक्ति की कार्ड में अंतरराष्ट्रीय भुगतान सुविधा चालू थी जिसका फायदा उठाकर ठगों ने एक ही बार में राशि ट्रांसफर कर दी।