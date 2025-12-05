Jaipur: फर्जी ओवर स्पीड चालान भेजकर हुई लाखों रुपए की साइबर ठगी, क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए 5,192 US डॉलर

Rajasthan Crime News: जयपुर शहर के एक व्यक्ति के साथ फर्जी ओवर स्पीड चालान भेजकर साइबर ठगों ने उसके क्रेडिट कार्ड से 5,192.52 यूएस डॉलर (लगभग 4.67 लाख रुपए) की राशि निकाल ली। यह मामला शिप्रा पथ थाने में दर्ज किया गया है। पीड़ित व्यक्ति की कार्ड में अंतरराष्ट्रीय भुगतान सुविधा चालू थी जिसका फायदा उठाकर ठगों ने एक ही बार में राशि ट्रांसफर कर दी।
पीड़ित व्यक्ति ऋषि सक्सेना महिमा संसार के निवासी हैं। 8 महीने पहले एक्सप्रेस-वे पर उनके ओवर स्पीड के कारण एक चालान बना था। उसके बाद से उन्हें बार-बार चालान भरने के लिए मैसेज मिलते रहते थे। 2 दिसंबर को एक और मैसेज आया, जिसमें ये कहा था कि उनका चालान गुरुग्राम कोर्ट में पेश होने वाला है और उन्हें तुरंत भुगतान करने का दबाव डाला।
इसके बाद अगले दिन भी इसी तरह का एक और मैसेज आया। लिंक पर क्लिक करने पर वेबसाइट बिल्कुल असली चालान जैसी दिखाई दी, जिससे ऋषि के साथ के साथ धोखा हो गया।
ऋषि ने पहले डेबिट कार्ड से भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड की जानकारी डाली, तो ओटीपी ऑटो-फिल से ट्रांजेक्शन हो गया और कुछ ही सेकंड में उनके खाते से 5,192 डॉलर की राशि कट गई। ऋषि ने तुरंत अपने कार्ड को ब्लॉक कराया और साइबर ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।
शिप्रा पथ थाना पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है।
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
