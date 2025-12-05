5 दिसंबर 2025,

जयपुर

Jaipur: फर्जी ओवर स्पीड चालान भेजकर हुई लाखों रुपए की साइबर ठगी, क्रेडिट कार्ड से निकाल लिए 5,192 US डॉलर

Cyber Fraud From Fake Challan: व्यक्ति को फर्जी ओवर स्पीड चालान भेजकर साइबर ठगों ने उसके क्रेडिट कार्ड से 5,192.52 यूएस डॉलर की राशि निकाल ली।

जयपुर

Akshita Deora

Dec 05, 2025

Rajasthan Crime News: जयपुर शहर के एक व्यक्ति के साथ फर्जी ओवर स्पीड चालान भेजकर साइबर ठगों ने उसके क्रेडिट कार्ड से 5,192.52 यूएस डॉलर (लगभग 4.67 लाख रुपए) की राशि निकाल ली। यह मामला शिप्रा पथ थाने में दर्ज किया गया है। पीड़ित व्यक्ति की कार्ड में अंतरराष्ट्रीय भुगतान सुविधा चालू थी जिसका फायदा उठाकर ठगों ने एक ही बार में राशि ट्रांसफर कर दी।

ऐसे हुआ ठगी का शिकार

पीड़ित व्यक्ति ऋषि सक्सेना महिमा संसार के निवासी हैं। 8 महीने पहले एक्सप्रेस-वे पर उनके ओवर स्पीड के कारण एक चालान बना था। उसके बाद से उन्हें बार-बार चालान भरने के लिए मैसेज मिलते रहते थे। 2 दिसंबर को एक और मैसेज आया, जिसमें ये कहा था कि उनका चालान गुरुग्राम कोर्ट में पेश होने वाला है और उन्हें तुरंत भुगतान करने का दबाव डाला।

इसके बाद अगले दिन भी इसी तरह का एक और मैसेज आया। लिंक पर क्लिक करने पर वेबसाइट बिल्कुल असली चालान जैसी दिखाई दी, जिससे ऋषि के साथ के साथ धोखा हो गया।

कट गए 5,192 US डॉलर

ऋषि ने पहले डेबिट कार्ड से भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। फिर जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड की जानकारी डाली, तो ओटीपी ऑटो-फिल से ट्रांजेक्शन हो गया और कुछ ही सेकंड में उनके खाते से 5,192 डॉलर की राशि कट गई। ऋषि ने तुरंत अपने कार्ड को ब्लॉक कराया और साइबर ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

शिप्रा पथ थाना पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है।

Updated on:

05 Dec 2025 09:21 am

Published on:

05 Dec 2025 09:19 am

