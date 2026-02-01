Digital Rajasthan: 2027 तक पूरी तरह डिजिटल होगा राजस्थान, सभी सरकारी सेवाएं होंगी ऑनलाइन

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में आयोजित ‘विकसित राजस्थान@2047’ विज़न बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक मॉडल की तर्ज पर जन-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली विकसित करने की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-गवर्नेंस के जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, फाइलों की देरी कम होगी और सेवा वितरण तेज व सरल बनेगा।