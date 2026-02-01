Voter List: मतदाता सूची प्रकाशन की तारीख बढ़ी, अब 21 फरवरी को जारी होगी अंतिम सूची

जयपुर. राज्य सरकार के नियंत्रण वाले टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को रियायती मासिक पास की सुविधा दी जा रही है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बताया कि फिलहाल हल्के मोटर वाहनों को पूरी तरह टोल मुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 83 सड़कों पर टोल वसूली हो रही है, जिनका संचालन विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं। स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए रियायती पास व्यवस्था लागू है।