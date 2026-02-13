जयपुर में रूह कंपा देने वाली वारदात: सनकी पिता ने 8 महीने की मासूम का कैंची से रेता गला, फिर खुदकुशी की कोशिश

बता दें कि आरोपी पिता ने कैंची से अपनी फूल जैसी बच्ची का गला रेत दिया और फिर खुद भी फंदे पर लटककर जान देने की कोशिश की। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान 19 वर्षीय शादाब के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में जयपुर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। वारदात की जड़ में 6 फरवरी की रात हुआ एक मामूली विवाद बताया जा रहा है।