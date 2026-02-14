JJM Scam: जलदाय मंत्री को अपनों ने घेरा, दोषियों पर कार्रवाई का दावा, लेकिन नाम बताने से बची सरकार

विधायक राजेन्द्र के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि महवा क्षेत्र के गांवों में चरणबद्ध तरीके से ट्यूबवेल, हैडपम और ग्रीष्मकाल में टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंन बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधा पर काम लेने वाली गणपति ट्यूब वैल और श्याम ट्यूबवैल कंपनियों की ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है महवा के 81 गांवों की 22 पेयजल योजनाएं भी विगत सरकार के समन इन प्रकरणों के कारण प्रभावित हुई है।