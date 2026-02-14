14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

JJM Scam: जलदाय मंत्री को अपनों ने घेरा, दोषियों पर कार्रवाई का दावा, लेकिन नाम बताने से बची सरकार

JJM Scam Rajasthan: जयपुर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को जल जीवन मिशन (जेजेएम) में भ्रष्टाचार का मामला फिर गूंजा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 14, 2026

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, फाइल फोटो पत्रिका

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, फाइल फोटो पत्रिका

JJM Scam Rajasthan: जयपुर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को जल जीवन मिशन (जेजेएम) में भ्रष्टाचार का मामला फिर गूंजा। जन स्वास्थ अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जेजेएम कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ जांच में दोषी पाए गए, 200 से अधिक अधिकारियों को 16 सीसी के तहम चार्जशीट दी गई है।

एसीबी में भी मामले दर्ज कराए गए हैं। पूर्व और एसीएस स्तर तक कार्रवाई की गई है। हालाकि, मंत्री ने नाम नहीं बोले तो सदन में कुछ देर शोर शराबा भी हुआ। विधानसभा अध्यक्ष बोले नाम नहीं लिए जाते, पद बता दिए।

दो फर्मों को किया ब्लैक​लिस्ट

विधायक राजेन्द्र के प्रश्न पर मंत्री ने बताया कि महवा क्षेत्र के गांवों में चरणबद्ध तरीके से ट्यूबवेल, हैडपम और ग्रीष्मकाल में टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंन बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधा पर काम लेने वाली गणपति ट्यूब वैल और श्याम ट्यूबवैल कंपनियों की ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है महवा के 81 गांवों की 22 पेयजल योजनाएं भी विगत सरकार के समन इन प्रकरणों के कारण प्रभावित हुई है।

विधानसभा सदस्य कमेटी से जांच की मांग

भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच विभाग के बजाय विधानसभा सदस्यों की समिति से कराने की मांग की। उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि जिन अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। एसीबी जांच के दौरान उन्हें फील्ड पोस्टिंग देना निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।

सराफ ने सूरजपुरा फिल्टर प्लान्ट क्षमता का मामले पर भी सवाल किए। इस पर मंत्री ने कहा कि प्लांट अभी क्षमतानुसार काम नहीं कर रहा है। उसकी जांच कराई जा रही है। कमी मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और कुछ मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज हैं।
जलदाय मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसे फील्ड पोस्टिंग से हटाकर
कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एसीबी जांच के दौरान फील्ड पोस्टिंग निष्पक्षता पर सवाल

  • अब तक 206 कार्मिक चिन्हित…
  • 68 को सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी
  • 07 को आरोप पत्र जारी करने की प्रक्रिया
  • 47 आरोप पत्र, टिप्पणी शासन सचिव को भेजी गई
  • 16 में विभागीय स्तर पर आरोप पर परीक्षणाधीन ?
  • 17 कार्मिकों में मुख्य अभियन्ता से आरोप पत्र प्राप्त नहीं
  • 40 में आपत्तियों के कारण लौटाए गए आरोप पत्र

ये भी पढ़ें

RPSC महा-घोटाला: RAS 2018 और 2021 में ‘फर्जीवाड़े’ का बड़ा खुलासा, किरोड़ी लाल मीणा ने CM को लिखी चिट्ठी
जयपुर
rajasthan news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 03:29 am

Published on:

14 Feb 2026 02:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JJM Scam: जलदाय मंत्री को अपनों ने घेरा, दोषियों पर कार्रवाई का दावा, लेकिन नाम बताने से बची सरकार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: आमेर में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की कार्रवाई पर मचा बवाल, महिला को दबोचा-बाल खींचे, वीडियो बनाते रहे लोग

Jaipr Municipal Action
जयपुर

Jaipur Murder: पत्नी ने ससुराल जाने से किया मना तो गुस्साए पति ने 8 महीने की बेटी का कैंची से गला काटकर की हत्या, खुद करने लगा सुसाइड

Jaipur Murder
जयपुर

जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी खुशखबरी, JDA ने इन 4 अहम जगहों पर दी जमीन; अब रफ्तार पकड़ेगा मेट्रो प्रोजेक्ट

Jaipur Metro
जयपुर

Mahashivratri: मेवाड़ में 2075 वर्ष पुराना आस्था का चमत्कारी धाम, जहां ‘कैदी’ बनकर कटते हैं असाध्य रोग

तिलस्वां महादेव मंदिर मेवाड़, पत्रिका फोटो
जयपुर

62,000 लोगों ने कर ली 229 करोड़ की बिजली चोरी, ईमानदार उपभोक्ताओं की कटती जेब

बिजली चोरी उपकरण जब्त करते विद्युतकर्मी, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.