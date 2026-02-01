Solar Scheme: पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान की रफ्तार तेज, इस साल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन दोगुना करने का लक्ष्य

PM Surya Ghar Yojana: जयपुर. प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आमजन को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित पीएम सूर्य घर योजना के तहत इस वर्ष रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है। डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने बैंकर्स से आवेदकों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराने में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया है।