Road Connectivity: ₹2000 करोड़ से राजस्थान की सड़कों को मिला बूस्ट, 800 KM हाईवे होंगे अपग्रेड

विश्व बैंक के अनुसार इस योजना से लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे, क्योंकि बेहतर सड़कों के माध्यम से वे विभिन्न आर्थिक केंद्रों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह परियोजना राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी।

इस योजना के तहत राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को भी आधुनिक और सेवा-केंद्रित बनाया जाएगा। सड़कों के उन्नयन के साथ-साथ सड़क सुरक्षा प्रबंधन को भी सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य है। खास बात यह है कि इस परियोजना के माध्यम से भारत में पहली बार “स्टेप-अप लोन” की शुरुआत की जा रही है, जो वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से एक नई पहल मानी जा रही है।

परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से 225 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त होगा, जिसकी परिपक्वता अवधि 35 वर्ष तय की गई है। इसमें 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी शामिल है, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय बोझ को संतुलित करने में सहायता मिलेगी।