सिरसी रोड पर JDA की कार्रवाई: व्यापारियों ने मांगा 15 दिन का समय, जेडीसी बोले: कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई

जयपुर। सिरसी रोड (सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक) अतिक्रमण हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर बुधवार को जेडीए में बैठक हुई। व्यापारियों ने जेडीसी सिद्धार्थ महाजन से 15 दिन का समय मांगा। जेडीसी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर यह प्रक्रिया चल रही है। स्थानीय व्यापारियों ने एक एक कर समस्याएं गिनाई।

व्यापारियों ने मुआवजे और पुनर्वास की मांग की, इस पर आयुक्त ने कहा कि दोनों मामले राज्य सरकार से संबंधित हैं।

माना जा रहा है कि इस सप्ताह से जेडीए सड़क की चौड़ाई नापने का काम शुरू कर देगा।

प्रतिनिमंडल में जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सिंह सांचौरा, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेन्द्र सिंह, निवर्तमान पार्षद गजेंद्र सिंह और विकास बारेठ, शक्ति सिंह मानपुरा सहित कई व्यापारी मौजूद रहे।