Rajasthan heatwave: तप रहा राजस्थान: 43°C के करीब पहुंचा पारा, 10 कई शहरों में 40 डिग्री पार, हीटवेव का खतरा

Heatwave alert India: जयपुर. राजस्थान में गर्मी ने अप्रैल के मध्य में ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल को राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 42.8°C दर्ज किया गया, जिससे प्रदेश में गर्मी का असर और तेज हो गया है।