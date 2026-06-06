Jaipur Accident: जयपुर में 1 साल के मासूम को SUV ने कुचला, इकलौते बेटे की मौत के बाद फूट-फूट कर रोए पिता

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद चालक ने घायल बच्चे को अपनी गाड़ी से कांवटिया अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे का परीक्षण किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसे मृत घोषित कर दिया गया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार और रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल एसयूवी को जब्त कर आरोपी चालक सैफुदीन निवासी जगन्नाथपुरी झोटवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।