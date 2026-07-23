Jaipur News: संपत्ति विवाद के चलते बच्चे रह रहे दूर, तीन दिन तक फ्लैट में सड़ता रहा रिटायर्ड प्रिंसिपल का शव

Retired Principal Death Jaipur: जयपुर के त्रिवेणी नगर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। 90 साल के रिटायर्ड प्रिंसिपल हरिश्चंद्र की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वह अपने फ्लैट में अकेले रहते थे। उनकी मौत के तीन दिन बाद तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि उनकी मौत हो गई है। जब उनके फ्लैट से लगातार तेज बदबू आने लगी तो पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ होने का अहसास हुआ। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया।