5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur SUV Accident: जयपुर में काली एसयूवी ने स्कूटी सवार महिला को उड़ाया, सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल

Jaipur SUV Accident: राजधानी जयपुर में मंगलवार को एक काली एसयूवी का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ब्लैक गाड़ी ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला करीब 20 से 25 फीट तक गाड़ी के साथ घिसटती चली गई

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 05, 2026

Jaipur Thar Video

हादसे का सीसीटीवी फुटेज (फोटो-सोशल मीडिया)

जयपुर। मानसरोवर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार ब्लैक एसयूवी ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला करीब 20 से 25 फीट तक गाड़ी के साथ घिसटती चली गई और बोनट के आगे वाले टायर के नीचे फंस गई। गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

हादसा विजय पथ स्थित एसबीआई बैंक के सामने सुबह करीब 11:36 बजे हुआ। घायल महिला की पहचान 35 वर्षीय नेहा श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो मानसरोवर की निवासी है। जानकारी के अनुसार, वह स्कूटी से घर से बाहर निकली थी और बाजार की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन ने उन्हें कुछ दूरी तक घसीट लिया।

यहां देखें वीडियो :

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया?

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। महिला वाहन के अगले पहिये के नीचे फंसी हुई थी। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को पीछे कर महिला को बाहर निकाला गया और जल्दबाजी में ई-रिक्शा के जरिए साकेत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। बताया जा रहा है कि महिला के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

मौके से थार सवार फरार

महिला के देवर ने बताया कि वह हादसे के समय पीछे ही आ रहे थे और उन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। उनका आरोप है कि चालक पहले वाहन से उतरा, स्थिति देखी, लेकिन फिर वापस बैठ गया। बाद में मौके का फायदा उठाकर वाहन चालक अपने साथी के साथ फरार हो गया।

पहले भी ओवरस्पीडिंग का हो चुका है चालान

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वाहन नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, संबंधित एसयूवी पर पहले भी ओवरस्पीडिंग के चालान दर्ज हैं। मामले में परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: बारूद की गंध से खुला कांस्टेबल की हत्या का राज, शिकारियों ने की थी फायरिंग, दो आरोपी गिरफ्तार
टोंक
tonk constable murder case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Video viral

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 06:43 pm

Published on:

05 May 2026 06:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur SUV Accident: जयपुर में काली एसयूवी ने स्कूटी सवार महिला को उड़ाया, सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एडिटोरियल कार्टूनिस्टों की नई पौध का गायब होना चिंताजनक

जयपुर

प्रोजेक्ट ग्लासविंग: साइबर सुरक्षा का नया युग

जयपुर

संपादकीय- एआइ: अमरीका-चीन की दौड़ में भारत की परीक्षा

जयपुर

'दादी' गायत्री देवी की साड़ी पहनकर उतरीं 'पोती' गौरवी, 'पोते' पद्मनाभ का भी जलवा

MET Gala Fashion Event 2026
जयपुर

Traffic Update: जयपुर शहर का यह फाटक 6 मई को नहीं रहेगा बंद, रेलवे ने आदेश लिया वापस, यातायात रहेगा सुचारू

railway crossing Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.