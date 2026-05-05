Jaipur SUV Accident: जयपुर में काली एसयूवी ने स्कूटी सवार महिला को उड़ाया, सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल

जयपुर। मानसरोवर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार ब्लैक एसयूवी ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला करीब 20 से 25 फीट तक गाड़ी के साथ घिसटती चली गई और बोनट के आगे वाले टायर के नीचे फंस गई। गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।