राजस्थान में अचानक मौसम का यू-टर्न : कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट, तेज आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

वहीं जालोर, बाड़मेर, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और मेघगर्जन की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंधी के दौरान पेड़, बिजली के खंभे और कमजोर ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे और कच्चे ढांचों से दूर रहने की सलाह दी गई है।