Newborn Care: शिशु जीवन बचाने की नई रणनीति, CPAP और ऑक्सीजन थेरेपी पर बड़ा फैसला

परियोजना निदेशक (शिशु स्वास्थ्य) डॉ. प्रदीप चौधरी के अनुसार, प्रदेश के 71 स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स (SNCU) में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध है, जहां करीब 40 प्रतिशत नवजातों को वेंटिलेटर या CPAP के माध्यम से उपचार दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के जरिए प्राप्त फीडबैक के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे पूरे देश में एक समान और प्रभावी नवजात देखभाल प्रणाली विकसित की जा सके।