Scholarship: राजस्थान के छात्रों के लिए खुशखबरी, स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि बढ़ी

मंत्री गहलोत ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जैसे शिक्षण संस्थानों का पंजीयन एवं नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, संस्थानों की मान्यता का अद्यतन तथा पाठ्यक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अपलोड करने का कार्य अभी जारी है। इन सभी प्रक्रियाओं को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए।