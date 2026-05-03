राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द, इस लिंक से सीधे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

Rajasthan REET Mains Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही रीट मेन्स 2026 (थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2) के नतीजे जारी करने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड्स के मुताबिक, मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। जो भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे।