राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द, इस लिंक से सीधे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

Rajasthan REET Mains Result 2026 (Image- ChatGPT)
Rajasthan REET Mains Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही रीट मेन्स 2026 (थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2) के नतीजे जारी करने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड्स के मुताबिक, मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। जो भी कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
बता दें कि लेवल 1 (प्राइमरी) और लेवल 2 (अपर प्राइमरी) शिक्षकों के कुल 7759 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। राजस्थान के अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स पर 17 जनवरी से 20 जनवरी, 2026 के बीच कई शिफ्टों में लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। बोर्ड ने अब रिजल्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया है और इसे किसी भी वक्त ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।
रिजल्ट जारी होने के साथ ही बोर्ड कैंडिडेट्स के स्कोर और उनके चयन की स्थिति स्पष्ट कर देगा। जो उम्मीदवार इस मेरिट लिस्ट में जगह बनाएंगे, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स अभी से तैयार रखें।
कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी किसी भी अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in चेक करते रहें।
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