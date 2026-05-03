रक्षा सचिव कौन होते हैं, कैसे मिलती है यह कुर्सी और कितनी होती है सैलरी?

Defence Secretary Salary Cut: हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव और सेना प्रमुख के वेतन में कटौती करने का एक अहम आदेश दिया है। इस बड़ी खबर के सामने आने के बाद से ही आम लोगों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर रक्षा सचिव (Defence Secretary) का पद क्या होता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इस ताकतवर प्रशासनिक पद तक कैसे पहुंचा जा सकता है और इस पद पर कितनी सैलरी मिलती है।