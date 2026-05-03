लू और गर्मी का कहर, दिल्ली यूपी से लेकर राजस्थान तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान

State Wise Summer Holidays 2026 (Image- ChatGPT)
Summer Holidays 2026: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान और हीटवेव के खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। कुछ राज्यों में जहां हालात बिगड़ने पर समय से पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में भी शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की तारीखें जारी कर दी हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में बच्चों के स्कूल कब से बंद हो रहे हैं, तो यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं।
राजस्थान में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने फिलहाल जयपुर सहित सभी जिलों में स्कूलों का समय सुबह 7 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। राज्य में 17 मई 2026 से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी जो 20 जून 2026 तक चलेंगी। हालांकि, भीषण गर्मी और लू वाले जिलों में वहां के जिला कलेक्टर अपने लेवल पर छुट्टियां कुछ दिन पहले भी घोषित कर सकते हैं।
राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के अलर्ट को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के स्कूल 11 मई से लेकर 30 जून 2026 तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके बाद सभी स्कूल 1 जुलाई से अपने तय समय पर खुलेंगे।
दक्षिण भारत और कुछ अन्य राज्यों में भीषण लू के कारण अप्रैल में ही छुट्टियां घोषित कर दी गई थीं:
यह रही आपकी जानकारी टेबल फॉर्मेट में:
|राज्य
|समर वेकेशन
|दिल्ली
|11 मई से 30 जून तक
|उत्तर प्रदेश
|20 मई से 15 जून तक
|बिहार
|1 जून से 20 जून तक
|पश्चिम बंगाल
|राज्य के कई जिलों में छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं
|हरियाणा
|1 जून से 30 जून तक
|राजस्थान
|17 मई से 20 जून तक
|ओडिशा
|27 अप्रैल से छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं
|तेलंगाना
|24 अप्रैल से 11 जून तक
|छत्तीसगढ़
|20 अप्रैल से 15 जून तक
|आंध्र प्रदेश
|24 अप्रैल से 11 जून तक
अभिभावकों और स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय शिक्षा विभाग या स्कूल प्रशासन के आदेशों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि मौसम के हालात के मुताबिक, छुट्टियों की तारीखों में बदलाव भी किया जा सकता है।
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