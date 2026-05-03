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लू और गर्मी का कहर, दिल्ली यूपी से लेकर राजस्थान तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान

Summer Vacation List 2026: भीषण गर्मी और लू के चलते दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अपने राज्य में स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों की पूरी लिस्ट और तारीखें यहां चेक करें।

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भारत

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Mohsina Bano

May 03, 2026

State wise school summer vacation dates

State Wise Summer Holidays 2026 (Image- ChatGPT)

Summer Holidays 2026: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान और हीटवेव के खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। कुछ राज्यों में जहां हालात बिगड़ने पर समय से पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में भी शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की तारीखें जारी कर दी हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में बच्चों के स्कूल कब से बंद हो रहे हैं, तो यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं।

राजस्थान

राजस्थान में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने फिलहाल जयपुर सहित सभी जिलों में स्कूलों का समय सुबह 7 बजकर 30 मिनट से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। राज्य में 17 मई 2026 से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी जो 20 जून 2026 तक चलेंगी। हालांकि, भीषण गर्मी और लू वाले जिलों में वहां के जिला कलेक्टर अपने लेवल पर छुट्टियां कुछ दिन पहले भी घोषित कर सकते हैं।

दिल्ली एनसीआर

राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के अलर्ट को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के स्कूल 11 मई से लेकर 30 जून 2026 तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके बाद सभी स्कूल 1 जुलाई से अपने तय समय पर खुलेंगे।

यूपी और बिहार में स्कूल का समय बदला

  • उत्तर प्रदेश: यूपी के कई जिलों में गर्मी का असर बहुत तेज है। प्रयागराज सहित कई जगह स्कूलों का समय बदलकर सुबह का कर दिया गया है। राज्य में आमतौर पर 20 मई से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने की संभावना है, जो जून के आखिरी सप्ताह तक चलेंगी।
  • बिहार: पटना सहित पूरे बिहार में स्कूलों की टाइमिंग घटाकर सुबह 11 बजकर 30 मिनट तक कर दी गई है। सरकारी कैलेंडर के मुताबिक बिहार में 1 जून से 20 जून 2026 तक समर वेकेशन रहेगा।

इन राज्यों में पहले ही बंद हो चुके हैं स्कूल

दक्षिण भारत और कुछ अन्य राज्यों में भीषण लू के कारण अप्रैल में ही छुट्टियां घोषित कर दी गई थीं:

  • तेलंगाना और आंध्र प्रदेश: दोनों राज्यों में हीटवेव के चलते 24 अप्रैल 2026 से ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। अब स्कूल सीधे जून के मध्य में खुलेंगे।
  • ओडिशा: गर्मी को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 27 अप्रैल से ही स्कूलों में समर वेकेशन लागू कर दिया है।
  • पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल के अधिकतर जिलों में 22 अप्रैल से छुट्टियां कर दी गई हैं।
  • छत्तीसगढ़: राज्य में सबसे लंबी गर्मियों की छुट्टियां दी गई हैं, जो 20 अप्रैल से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेंगी।

यह रही आपकी जानकारी टेबल फॉर्मेट में:

राज्यसमर वेकेशन
दिल्ली 11 मई से 30 जून तक
उत्तर प्रदेश 20 मई से 15 जून तक
बिहार 1 जून से 20 जून तक
पश्चिम बंगाल राज्य के कई जिलों में छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं
हरियाणा 1 जून से 30 जून तक
राजस्थान 17 मई से 20 जून तक
ओडिशा 27 अप्रैल से छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं
तेलंगाना 24 अप्रैल से 11 जून तक
छत्तीसगढ़ 20 अप्रैल से 15 जून तक
आंध्र प्रदेश 24 अप्रैल से 11 जून तक

अभिभावकों और स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय शिक्षा विभाग या स्कूल प्रशासन के आदेशों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि मौसम के हालात के मुताबिक, छुट्टियों की तारीखों में बदलाव भी किया जा सकता है।

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Published on:

03 May 2026 04:29 pm

Hindi News / Education News / लू और गर्मी का कहर, दिल्ली यूपी से लेकर राजस्थान तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान

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