लू और गर्मी का कहर, दिल्ली यूपी से लेकर राजस्थान तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान

Summer Holidays 2026: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान और हीटवेव के खतरे को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। कुछ राज्यों में जहां हालात बिगड़ने पर समय से पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में भी शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की तारीखें जारी कर दी हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में बच्चों के स्कूल कब से बंद हो रहे हैं, तो यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं।