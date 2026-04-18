Heatwave Alert: बढ़ती गर्मी और हीटवेव के चलते कई राज्यों ने समय से पहले घोषित कीं छुट्टियां, स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी

केरल सरकार ने भी साफ कर दिया है कि, भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों के दौरान किसी भी प्रकार की स्पेशल क्लास नहीं चलाई जा सकती। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



वहीं उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो दिल्ली में 11 मई, उत्तर प्रदेश में 20 मई और राजस्थान में 17 मई से गर्मी की छुट्टियां तय की गई हैं। प्रशासन ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाएं और धूप में बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतें। हालांकि, दी गई सूचना सिर्फ जानकारी के लिए है। छुट्टी के बारे में आधिकारिक जानकारी के लिए अपने विभाग से लें।