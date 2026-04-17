School Summer Vacation 2026: कई राज्यों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, यूपी-राजस्थान और दिल्ली में इस दिन से स्कूल बंद की संभावना

School Summer Holidays 2026 : देश के अधिकांश हिस्सों में सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों (Summer Vacation India 2026) की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बच्चों की छुट्टियां शुरू भी हो चुकी हैं।