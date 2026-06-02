सक्सेस स्टोरी: आदिवासी समुदाय की सपना ने कुछ यूं पूरा किया अपना ‘सपना’, कई के लिए बनी मिसाल

वह कहती हैं - हमारे यहां बच्चे अक्सर अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। बाल विवाह हमारे यहां आम हैं। लड़की के थोड़ी बहुत पढ़ाई करते ही उसकी शादी कर दी जाती है। मैं अब इसे बदलना चाहती हूं। मेरे लिए, शिक्षा का मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं था। यह मेरे घर, मेरे समुदाय और मेरी ज़िंदगी को बदलने का एक ज़रिया था। लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद अपने समुदाय को आगे बढ़ाना ही मेरा एकमात्र: उद्देश्य होगा।



सपना की कहानी, सैकड़ों लड़कियों को ऐसा 'सपना' देखने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने यह साबित करके दिखाया है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, जुगनू अंधकार को चीरने की शक्ति रखता है, बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की।