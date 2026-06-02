दरअसल, पिछले महीने रिपोर्ट आई थी कि भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने पर्सनली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से साईराज बहुतुले को भारत का स्पिन बॉलिंग कोच बनाने की रिक्वेस्ट की थी। जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ से पदभार संभालने के बाद से गंभीर बिना स्पिन कोच के काम कर रहे थे। भारत 2024 में न्यूजीलैंड से 0-3 और 2025 में साउथ अफ्रीका से 0-2 से हार गया। इन व्हाइटवॉश ने शायद गंभीर की आंखें खोल दी हैं। बहुतुले मुल्लानपुर में भारत की टीम में शामिल होंगे और वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मानव सुथार, गुरनूर बरार और हर्ष दुबे के साथ काम करना शुरू करेंगे।