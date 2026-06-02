टीम इंडिया अपने ही घर में बनेगी मेहमान! अफगानिस्तान बनाने जा रहा है क्रिकेट इतिहास का सबसे अनोखा रिकॉर्ड

India vs Afghanistan T20 Series 2026, Afghanistan Host India In Delhi: क्रिकेट की दुनिया में हमेशा यही होता है कि जो टीम दौरा करती है, वह मेहमान होती है और जिस देश में मैच होता है, वह मेजबान (Host) होता है। लेकिन, सितंबर 2026 में एक ऐसा अनोखा नजारा दिखने वाला है, जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार होगा। भारतीय टीम अपने ही घर में, अपने ही फैंस के सामने मेहमान बनकर मैदान पर उतरेगी और अफगानिस्तान की टीम भारत की मेजबानी करेगी। दोनों टीमों के बीच सितंबर में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है, जिसके सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे।