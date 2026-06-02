श्रीलंका ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2026-27 की घोषणा की, IPL खेलने की अनुमति नहीं देने पर बोर्ड को कोर्ट में घसीटने वाले तुषारा भी 46 क्रिकेटर में शामिल

एक चौंकाने वाला नाम नुवान तुषारा का है। इस तेज गेंदबाज को श्रीलंका क्रिकेट ने आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने से मना कर दिया था। इस वजह से तुषारा ने बोर्ड के खिलाफ कोर्ट केस किया था। तुषार ने दावा किया कि उन्होंने एसएलसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना करने, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने और फ्रेंचाइजी लीग में खेलने के अपने फैसले के बारे में बताया था। इसके बावजूद बोर्ड ने उन्हें एनओसी नहीं दी। जबकि बोर्ड ने तय समय में 2 किलोमीटर के स्प्रिंट टेस्ट में जरूरी स्कोर हासिल न कर पाने को वजह बताया।